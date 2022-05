Elon Musk pozastavil koupi Twitteru kvůli falešným účtům

Dohoda Elona Muska o koupi Twitteru byla pozastavena, dokud nezíská detailní a hlavně relevantní informace o falešených účtech, které platformu jako takovou tíží. Twitter totiž uvedl, že falešné a spamové účty představují méně než 5 % všech uživatelů jeho platformy. Tuto informaci zástupci společnosti uvedli na začátku tohoto měsíce. Bohužel se však současně s ní začaly šířit informaceo tom, že až 50 % všech sledujících Elona Muska jsou boti, tedy falešné účty. Elon Musk tak reagoval a dnes na Twitteru uvedl, že dohodu o koupi pozastavuje do momentu, než získá více informací o těchto falšených účtech.

Doslova pak uvedl: „Dohoda s Twitterem je dočasně pozastavena, čekám na podrobnosti ohledně výpočtu, že spam/falešné účty skutečně představují méně jak 5 % uživatelů.“ To, čeho se Elon obává, je opravdu na místě. Hodnotu společnosit totiž mimo jiné stanovuje i počet aktivních uživatelů a pokud se ukáže, že jich není tolik, kolik Twitter uvádí, pak je to opravdový problém. Twitter uvádí, že má aktuálně 229 milionů uživatelů, kterým může zobrazovat reklamu, což je pro platformu naprosto zásadní metrika.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022