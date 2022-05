5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (13. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Máte rádi hry o přežití? Pak vás zaručeně bude bavit také The Forest, kterou navíc dnes můžete získat ve slevě. Ve hře se ocitáte v roli přeživšího letecké katastrofy. Čeká vás napínavý boj o přežití v záhadném a tajuplném lese, plném zákeřných lidožravých mutantů. Dokážete přežít až do konce?

Původní cena: 16,79 € (5,03 €)