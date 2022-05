Zahřejte se jako správný jablíčkář: Do prodeje míří překrásné deky s retro Macy a iPody

Jak moc velký fanoušek Applu jste? Pokud je vaše odpověď, že velký, pak by vás mohla zaujmout novinka z dílny věhlasné společnosti Throwboy, která v minulosti představila například nejrůznější polštáře s designem Apple produktů a tak podobně. Nyní totiž přichází na pulty obchodů s trojicí parádních tkaných dek odkazujících na Macy a iPody.

Čerstvě představené deky jsou vyrobeny konkrétně z recyklovaných bavlněných a polyesterových materiálů, díky čemuž jsou dle slov výrobce strečové, měkké, příjemné na dotek a zároveň lehoučké. Co se pak týče rozměrů, ty jsou 127 x 152 cm, takže jsou i poměrně velké a poslouží třeba i jako přehoz přes postel. A z čeho že tedy lze vybírat? Konkrétně z obří ikony Finderu, ikonických iMaců G3 a (dost tématicky) iPodů ještě s jejich ikonickým ovládacím prvkem Click Wheel. Detailně si je můžete prohlédnout v galerii pod tímto odstavcem.

Fotogalerie deky throwboy 13 deky throwboy 10 deky throwboy 4 deky throwboy 6 +11 fotek deky throwboy 7 deky throwboy 14 deky throwboy 11 deky throwboy 8 deky throwboy 3 deky throwboy 1 deky throwboy 12 deky throwboy 9 deky throwboy 5 deky throwboy 2 Vstoupit do galerie

Tak co, už jste svého dekového favorita vybrali? Raději ještě chvíli přibrzděte. Pravdou totiž je, že se o levnou záležitost nejedná. Výrobce si je totiž na svém eshopu cení na 160 dolarů, tedy v přepočtu skoro 3800 Kč, ke kterým bude navíc třeba samozřejmě připočíst dopravu. Pokud ale nevíte, co například darovat někomu, kdo je do Applu blázen, je tato deka ideální kousek.

Deky od Throwboy lze zakoupit zde