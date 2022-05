Takto Apple s využitím nejmodernějších robotů recykluje své iPhony

Apple se jako jedna z mála obrovských společností primárně zajímá a ekologii a životní prostředí. Prakticky na každé konferenci nám kalifornský gigant říká, čeho všeho se mu v tomto odvětví podařilo dosáhnout. Jen pro připomenutí, Apple je od roku 2020 uhlíkově neutrální a slibuje, že do roku 2030 budou uhlíkově neutrální také všechny jeho produkty. V současné chvíli se Apple chlubí například čipem M1, díky kterého dokázal u každého počítače snížit uhlíkovou stopu o 34 %, stoprocentně recyklovaným wolframem v Taptic Engine, balením bez plastové folie, stoprocentně recyklovanými hliníkovými těly apod. Veškeré informace o tom, jak se Apple stará o životní prostředí, a jak se snaží minimalizovat uhlíkovou stopu, najdete na těchto oficiálních stránkách.

Aby však Apple mohl recyklovat, potřebuje k tomu potřebné nástroje. Dost možná už jste někdy v minulosti slyšeli o jablečném robotu, který je určený pro demontáž a následnou recyklaci iPhonů. V roce 2013 Apple představil prvního robota, kterého pojmenoval Liam a ukázal ho světu ve videu. Samozřejmě ale jablečná společnost roboty neustále vyvíjí, aby byli rychlejší, přesnější a využitelnější. Aktuálně patří mezi nejnovějšího robota ten se jménem Daisy, který dokáže recyklovat až 1.2 milionu zařízení za rok. Co se pak vlastností týče, tak zatímco Liam dokázal rozložit pouze iPhony 5, a to kus za 12 dlouhých minut, tak pro porovnání Daisy zvládne rozložit prakticky jakýkoliv iPhone, a to během 18 sekund. Skládá se z celkově čtyř částí, kdy v první dojde k rozpoznání zařízení a případného poškození a ve druhé pak k využití nízkých teplot pro oddělení baterie od telefonu. Ve třetí části se následně řeší šroubky – ty se však nevytahují, nýbrž protlačují napříč. V poslední, čtvrté části, se pak oddělí veškeré součástky, které se pak ručně rozdělují do jednotlivých boxů.

Právě v tomto ohledu má Apple navrch, jelikož kompletně odděluje veškeré součásti, tedy například fotoaparáty, reproduktory, šasi, základní desky apod. Ke kompletní recyklaci a získání čistých materiálů jsou pak využívány další recyklační programy, kterých je více než patnáct. Konkurenční společnost ve většině případech pouze oddělí baterii od telefonu a následně zbytky sešrotují, čímž vznikají nečisté materiály, které následně nelze nijak využít. Apple má v tomto výhodu i díky tomu, že ročně produkuje o mnoho méně iPhonů než konkurenční výrobci svých chytrých telefonů. Aktuálně jsou na světě dva roboti Daisy, jeden v Evropě v Nizozemsku, druhý pak ve Spojených státech. Apple samozřejmě podle potřeby může postavit více těchto robotů, prozatím to ale není potřeba a kapacitně oba roboti dostačují. Pokud byste se o robotu Daisy chtěli dozvědět více a podívat se, jak vypadá, popřípadě pokud byste se o recyklaci chtěli dozvědět více, určitě se podívejte na video, které přikládám níže.