Jak udělat z iPhonu Android

Udělat z iPhonu Android sice z podstaty věci úplně nejde, přesto však existují možnosti, jak si Android na iPhonu poměrně zajímavě vyzkoušet. Výrobci androidích telefonů v čele se Samsungem totiž čas od času přinesou zajímavou webovou aplikaci, která se netočí prakticky kolem ničeho jiného než ukázky jejich OS, respektive pak nadstavby OS v rámci Androidu na „nemateřském“ zařízení. A právě díky tomu si tak může člověk vyzkoušet, jaké by to bylo mít na iPhonu Android a dle toho se třeba rozhodnout, zda by mu dané prostředí vyhovovalo více či nikoliv.

Otestování Androidu v iPhonu je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí totiž na vašem jablečném telefonu otevřít tento odkaz a následně postupovat podle instrukcí na zobrazené webové stránce. Ty se skládají prakticky jen z odsouhlasení pár věcí a následném uložení zástupce webové stránky na plochu iPhonu. Jakmile tak učiníte, začne se chovat de facto jako klasická aplikace, kdy z ní tedy zmizí řádek s URL a vy se octnete v prostředí androidího telefonu. V tom se dá nejrůznějí pohybovat a přestože si z něj například nenapíšete SMS, obrázek z androidího světa vám poskytne vskutku dostatečný.

Do komentářů pod tento článek nám napište, jak se vám Android jako takový na iPhonu líbil a potažmo i to, zda byste si jej dokázali představit jakožto hlavní systém třeba i v kombinaci s hardwarem, který využívá Apple. Ačkoliv se nic takového zřejmě nikdy nestane, pravdou je, že oba systémy by se od sebe mohly leccos přiučit a tím se posunout kupředu. Na druhou stranu, kdyby od sebe opisovaly ještě víc než nyní, bylo by ve výsledku zbytečné je vedle sebe provozovat, když by se jednalo svým způsobem o duplicity.

Android na iPhone stáhnete zde