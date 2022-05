iPhony 13 drtí Samsungy Galaxy S22, svou hodnotu si drží daleko lépe

Přestože mnozí jablíčkáři v posledních letech naříkají nad tím, že si iPhony již nedrží tak dobře svou hodnotu jako tomu bylo v minulosti, data prodejců i analytických společností mluví jinak. Ukazuje se z nich totiž konkrétně to, že na pokles hodnoty iPhony v porovnání s Androidy trpí daleko méně, díky čemuž se jich tak i po měsících zbavíte s poměrně nízkou ztrátou.

Na to, jak si iPhony drží svou hodnotu v porovnání s nedávno představenými Samsungy Galaxy S22 si posvítila konkrétně analytická společnost SellCell, která vycházela jak z ceny, za které se prodávají telefony na bazarech, tak i z výkupních cen obchodníků. Výsledek průzkumu lze označit do jisté míry za zarážející, byť ve prospěch Applu. Zatímco iPhony 13 (Pro) totiž ztratily po dvou měsících používání na své hodnotě jen zhruba 17 %, v případě Samsungů Galaxy S22 to je po dvou měsících používání neuvěřitelných 47 %. Rychlý pokles hodnoty přitom není problémem jen u Samsungu. Podobný sešup totiž zažil třeba i Pixel 6 od Googlu, který za dva měsíce používání po svém uvedení ztratil v průběhu 42 % své hodnoty.

Pokud vás pak zajímají konkrétní modely a jejich ztráty hodnot, vše se samozřejmě odvíjí od jejich atraktivity pro uživatele. Největším propadákem pro Samsung je konkrétně Galaxy S22+, který v základu po dvouměsíčním používání ztratil téměř 54 % své hodnoty. U Googlu je to pak Pixel 6 Pro, který ztratil 44 % své hodnoty a u iPhonů je to pak model 13 mini, který ztratil vzhledem k nezájmu o něj mezi uživateli 29 % své hodnoty. Naopak nejlepší “investicí” byl v případě Samsungu S22 Ultra, jehož hodnota klesla o 42 %, u Googlu pak Pixel 6 s poklesem hodnoty 33 % a v případě iPhonů model 13 Pro Max, který ztratil za dva měsíce používání pouhopouhá 4 % své hodnoty. Pro objektivitu se nicméně sluší podotknout, že propad Googlu a Samsungu je zapříčiněn zejména dobrými skladovými zásobami. V případě iPhonů 13 Pro Max byly potíže s jejich sehnáním ještě relativně nedávno, takže je jasné, že i použité kusy šly v době krize na dračku.