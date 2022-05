Takto šíleně mohl vypadat první iPhone. Bývalý manažer Applu odhalil unikátní prototyp

Podobu prvního iPhonu označovaného jako 2G či Original zná snad každý fanoušek mobilních technologií. Věděli jste však, že mohl tento telefon vypadat úplně jinak? Na mysli teď nemáme pouhé úpravy šasi a tak podobně, které by z telefonu se zaoblenými hranami udělaly model s hranami ostrými a tak podobně. Ve hře bylo totiž například i ovládání pomocí klasické fyzické klávesnice.

S extrémně zajímavým prototypem, respektive jeho fotografií, se před pár hodinami vytasil jeden z bývalých vrcholných manažerů Applu Tony Fadell, kterého můžete znát zejména v souvislosti s prvním iPodem. Prototyp měl dle Fadella vzniknout relativně dlouho předtím, než Apple v roce 2007 první iPhone světu představil, přičemž byl tehdy vyvíjen spíš jako hybrid iPodu a telefonu, nikoliv jako samostatný telefon. Přesně proto byl v Applu označován jako iPod Phone a kromě označení se dočkal i ikonického Click Wheel (tedy ovládacího kolečka), které se proslavilo právě na iPadech. Možná ještě unikátnější pak bylo nasazení fyzické numerické klávesnice, která byla dle všeho otočná, aby si ji mohl uživatel jednoduše natočit na stranu displeje. Jednalo se tedy ve své podstatě o – na svou dobu – extrémně unikátní zařízení. Pokud se vám zdá, že trochu vybočuje z tehdejších standardů Applu, je to proto, že prototyp vytvořila nejmenovaná společnost třetí strany, která se designových zásad Applu příliš nedržela.

Přestože prototyp nakonec nebyl přetaven v realitu, Fadell vzpomíná na to, že byl Steve Jobs s konceptem vcelku spokojený a tlačil na to, aby místo samostatného zařízení ve stylu iPhonu vznikl právě jakýsi hybrid iPodu a iPhonu – tedy minimálně v začátcích vývoje. Nyní s odstupem mnoha let je ale jasně vidět, jak moc se tehdy mýlil.