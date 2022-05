Do Instagramu míří NFT

Ačkoli by si jeden řekl, že do sociálních sítí už moc novinek dorazit nemůže, opak je pravdou. V poslední době je rušno hlavně okolo Instagramu, neboť je na něm testováno hned několik funkcí. Momentálně se testuje možnost trvale „přípíchnout“ na svém profilu v horní části nějaké příspěvky. Když by se tedy někdo podíval na váš profil, vždy jako první v seznamu uvidí vámi navolenou fotografii či video. Jde tedy o funkci, kterou ocení převážně influenceři. Populární sociální síť ale taktéž testuje rozhraní, v němž by se videa a fotografie zobrazovala přes daleko větší plochu obrazovky. Podobně jako na TikToku. A co je nejnovější oznámený test Instagramu? NFT.

Šéf Instagramu Adam Mosseri dnes uvedl, že malá skupina uživatelů ve Spojených státech bude mít možnost na svém profilu, stories a ve zprávách zobrazovat NFT. Mosseri dodal, že test bude opravdu velmi omezený a půjde o to, aby zjistili, jak s NFT pracovat a zároveň se učili od komunity. Rovněž tvrdí, že NFT bude tímto způsobem představeno většímu okruhu lidí. Časem se něco podobného začne prý testovat i na Facebooku. Pokud jde o NFT a sociální sítě, Instagram první nebude. NFT před časem totiž začal testovat i Twitter. Prohlášení šéfa Instagramu můžete vidět pod tímto odstavcem.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022