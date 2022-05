CarPlay v Tesle už může rozjet prakticky každý. Zde je postup

Mezi jedno z největších přání vlastníků automobilů značky Tesla patří bezesporu přidání nativní podpory pro CarPlay. Oficiálně jsme se zatím bohužel nedočkali, avšak vzhledem k tomu, že CarPlay v dnešní době u nových vozů považujeme za standard, tak je více než jasné, že některým jedincům jednoduše chybí. Již před několika měsíci se objevily první pokusy o přidání CarPlay do automobilů Tesla, samozřejmě neoficiální formou. Za touto oklikou, která se objevila na internetu, stál polský vývojář Michał Gapiński, který na zprovoznění CarPlay v Tesle dlouhou dobu tvrdě pracuje.

Po šesti měsících tvrdé práce slaví Gapiński velký úspěch. Způsob pro zprovoznění CarPlay ve vozidlech Tesla se mu totiž podařilo dostat do takové formy, ve které je už více než použitelný. Z toho důvodu se rozhodl, že první alpha verzi celého projektu, který pojmenoval Tesla Android, zpřístupní na svých stránkách zdarma ke stažení. Pro objasnění využívá tato oklika Rasberry Pi, společně s LTE modemem a přístupovým bodem Wi-Fi. V tomto minipočítači pak běží speciálně upravený firmware, který je založený na operačním systému Android. Zároveň je nutné pro funkčnost využít micro-HDMI – HDMI kabel a síťový Ethernet kabel. Pokud všechno tohle splníte a správně nastavíte, tak už jen na hlavním displeji v Tesle stačí přejít do webového prohlížeče a připojit se k Rasberry Pi, čímž se následně rozhraní CarPlay zobrazí – viz video níže.

Tento systém s CarPlay funguje až překvapivě dobře. Nechybí nativní aplikace od Applu v podobě Hudby a Map, které jsou plně k dispozici, jablečné rozhraní pak funguje i při jízdě a můžete jej dokonce ovládat také prostřednictvím tlačítek na volantu. Gapiński uvedl, že se před vydáním první alpha verze zaměřoval především na správnou funkčnost. „Aby se projekt rozšířil a stal se populárním, musí být kompletně plynulý, jinak ho lidi nebudou používat,“ uvádí Gapiński. Aktuálně se pozornost začíná přesouvat ke zjednodušení a lepší integraci, aby si CarPlay do Tesly mohl jednoduše a za pár minut přidat opravdu každý. Někteří z vás by se mohli ptát, proč Tesla rozhraní CarPlay nepodporuje – jednoduchá odpověď na tohle bohužel neexistuje. I přesto, že se dlouhodobě jedná o hlavní požadovanou funkci, tak na ni generální ředitel, Elon Musk, nikterak nereaguje.

First release of @TeslaAndroid is out on https://t.co/YFkhmc5QOf

Sources are available on https://t.co/UHhfaNq8Ow under GNU GPL v3.0

Please use the issue tracker for any install related questions!

Go, run CarPlay or ScanMyTesla directly on the Tesla display! pic.twitter.com/XVtvG2Qvyr

— Michał Gapiński (@mikegapinski) May 7, 2022