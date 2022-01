V Tesle lze rozjet CarPlay. Takto u ní vypadá

Zatímco čím dál tím více klasických automobilek nasazuje CarPlay do svých vozů, Muskova Tesla jde v tomto směru zcela proti proudu. Disponuje totiž vlastním infotainmentem propojitelným se smatphonem, kvůli kterému nespatřuje nutnost nasazení Apple CarPlay ani Google Auto a to i přesto, že tyto funkce mnozí její majitelé ocenili. Jak však nyní ukázal jeden polský vývojář, cesta ke zprovoznění CarPlay v Tesle tu je.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx

— Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022