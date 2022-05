5 her ze Steamu, které dnes na Windows a macOS získáte výhodněji (10. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Ve strategické hře Planetbase se stanete velitelem skupiny osadníků, kteří se snaží osídlit cizí planetu. Budete nejen architektem, ale také manažerem spravujícím všechny důležité prvky kolonie. Musíte hledat a využívat důležité materiály, energii, jídlo a mnoho dalšího. Hra se neustále vyvíjí a nabízí čím dál více obsahu, momentálně si můžete vybrat ze 4 planet, které se pokusíte osídlit. Součástí balíčku je také titul Dawn of Man. V tomto titulu povedete skupinu pradávných lidí, kteří bojují s nástrahami přírody a snaží se přežít. Časově hra začíná v období Doby kamenné a provede vás až do Doby železné, díky čemuž si prohlédnete 10 tisíc let historie prvních lidí.

Fotogalerie Dawn of Men 0 Dawn of Men 1 Planetbase 0 Planetbase 1 Vstoupit do galerie

Původní cena: 33,48 € (19,96 €)