Nejlepší mapy pro iPhone: 5 perfektních aplikací, které musíte znát

Nejlepší mapy pro iPhone jsou vyhledávány každoročně. Nejčastěji je uživatelé vyhledávají a využívají především v létě, kdy dochází k nejčastějšímu cestování. To ale samozřejmě neznamená, že mapové aplikace nejsou použitelné v zimě – ba naopak už v dnešní době dokáží informovat například o zácpách, kalamitách apod. Pokud jste poslední dva roky seděli kvůli koronaviru víceméně doma a nyní hledáte ty nejlepší mapy pro iPhone, jste tady naprosto správně. Vrhněme se přímo na věc.

Mapy.cz

Pokud máte v plánu cestovat především po České republice, tak nebudete potřebovat jinou aplikaci, než Mapy.cz. Jestliže to ještě nevíte, tak tato aplikace pochází od společnosti Seznam, což je jednoduše záruka kvality – a pravdou je, že lepší mapovou aplikaci byste pro Česko hledali opravdu marně. Mapy v aplikaci Mapy.cz jsou opravdu velmi kvalitní a detailní, především v nich ale najdete nejnovější místa, která se u konkurenčních mapových aplikací objeví klidně až za několik měsíců. Až vám tedy dá někdo adresu nového místa a nebudete ho schopni najít, využijte Mapy.cz. Kromě klasické navigace pro automobily nabízí Mapy.cz dále také pěší navigaci se stezkami, společně s mapami pro cyklisty, vodáky a v zimě běžkaře. Nechybí ani podrobný režim plánování, plná podpora CarPlay, informace o situaci na vybrané trasy a mnoho dalšího.

Mapy.cz stáhnete zde

Google Maps

Chystáte-li se cestovat po celém světě, rozhodně uděláte dobře stažením aplikace Google Maps, která je jednoduše světoznámá. Mapy od společnosti Google nabízí oproti konkurenčním mapovým aplikacím mnoho různých výhod. Mezi jednu z těch největších však bezesporu patří největší databáze firem a míst zájmu. Za to má zásluhu obrovská provázanost všech služeb od Googlu – když si totiž vyhledáte nějaké místo přes vyhledávač Google, automaticky se vám o něm zobrazí veškeré potřebné informace, právě včetně mapy. U každého záznamu o místu si pak můžete zobrazit recenze, fotky, videa, otevírací dobu, kontaktní údaje a mnoho dalších informací, které byste jinak museli složitě vyhledávat. Google Maps vás dále dokáží v reálném čase informovat o situaci na vaší trase, tedy dokáží zobrazit upozornění na objížďky, práce na silnici, větší vytížení cest apod.

Google Maps stáhnete zde

Waze

Jednou z nesmírně oblíbených navigačních aplikací je také Waze, který je oproti konkurenčním mapovým aplikacím odlišný. Svým způsobem se totiž dá říct, že jeho uživatelé tvoří jakousi sociální síť, která společně na cestách perfektně funguje. V rámci Waze se vám totiž mohou zobrazovat nejčastější informace o kolonách, policejních hlídkách, nehodách apod., a to právě díky samotným uživatelům, kteří mohou konkrétní situaci pár klepnutími nahlásit. Po nahlášení se ihned konkrétní upozornění zobrazí i ostatním uživatelům, kteří pak mohou určit, zdali je situace stále stejná, popřípadě nikoliv. Waze aktuálně patří pod křídla společnosti Google, takže má k dispozici obrovskou databázi míst a firem, stejně jako Google Maps, takže v něm prakticky vždy najdete veškerá potřebná místa. Samozřejmostí je pak také nespočet různých předvoleb, díky kterým si aplikaci upravíte přesně podle svého gusta.

Waze stáhnete zde

Sygic

Mapová aplikace Sygic se taktéž od svých konkurentů liší. Jakožto jediná je totiž určená k tomu, aby fungovala především offline, tudíž abyste si do úložiště vašeho jablečného telefonu stáhli mapové podklady, které následně můžete používat i bez aktivního datového připojení. Musíte tedy počítat s tím, že mapové podklady mohou v úložišti zabírat klidně několik (desítek) gigabajtů místa, takže je důležité mít v úložišti dostatek volného místa. Pokud datové připojení aktivní ponecháte, tak stejně jako u ostatních aplikací budete i u Sygic informováni o různých situacích na cestách – nejedná se tedy o aplikaci vyloženě k offline použití. Aplikace Sygic je propracována do posledního detailu a nabízí například obrovskou databázi bodů zájmu, podporu CarPlay, 3D modely známýcj budov, realistické zobrazení map a mnoho dalšího. Sygic stáhnete zdarma, pokud byste ale chtěli využít veškeré funkce, je nutné si zaplatit předplatné Premium+, a to za 519 korun na rok.

Sygic stáhnete zde

Mapy od Apple

Posledním tipem na mapovou aplikaci jsou nativní Mapy od Apple. Tato aplikace je přímo předinstalovaná ve vašem jablečném telefonu (a dalších Apple zařízeních), mnoho uživatelů ji ale nevyužívá. A není se čemu divit, jelikož Apple delší dobu vývoj svých Map zanedbával, což byla rozhodně škoda a lidé se jednoduše naučili využívat konkurenční aplikace, jelikož mají zakořeněné, že Mapy od Apple jsou jednoduše zaostalé. To už ale aktuálně rozhodně neplatí a upřímně dokonce jablečné Mapy nabízí několik různých funkcí, které byste u konkurence hledali marně. Kromě klasické navigace pro vozidla nechybí v Mapách také mapy pro pěší, ve velkých městech nechybí dokonce například ani jízdní řády pro MHD. Nechybí ani speciální funkce, díky které zjistíte, kde jste nechali zaparkované auto. Databáze bodů zájmů je dostatečná, té od Googlu ale samozřejmě nesahá ani po kotníky. Apple v poslední době své Mapy neustále vylepšuje a rozhodně se začíná jednat o zajímavou navigaci, která je jednoduchá, přesná a hlavně při používání máte pocit, že opravdu využíváte mapovou aplikaci od samotného Applu. Pokud jste v minulosti na Mapy zanevřeli, dejte jim ještě jednu šanci.

Mapy od Apple stáhnete zde