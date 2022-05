iCloud dokumenty a data jsou konečně součástí iCloud Drive

Pokud jste dlouholetými uživateli Apple produktů, zřejmě vám není třeba představovat službu iCloud data a dokumenty. Jedná se totiž o předchůdce dnešního iCloud Drive, který toho co se zálohování týká nabízí o poznání více a to vše přitom na jednom místě. Právě díky komplexnosti Drive se proto Apple v loňském roce rozhodl, že se po letech s iCloud Dokumenty a data, který provozoval před rokem 2014, než iCloud Drive představil, rozloučí jakožto se samostatnou službou a přidá ji pod křídla Drive. A jak slíbil, tak udělal.

Zhruba rok od oznámení sloučení nyní Apple celý proces dokončil, čímž de facto dřívější řešení zahubil. Data z něj jsou totiž pro uživatele nyní dostupná “jen” skrze iCloud Drive, jehož synchronizaci si musí v nastavení iCloudu zapnout. Samozřejmě pak platí, že Apple žádná data nemazal, ale automaticky vše převedl, takže pokud data z iCloud dokumentů a dat někdo v současnosti nevidí, není to rozhodně tím, že by z jeho cloudového úložiště zmizela, ale že nemá na svém zařízení zapnutou synchronizaci s iCloud Drive, díky které by se mu v jeho hardwaru data z Cloudu objevila. Nutno nicméně podotknout, že takovýto problém bude mít jen zlomek uživatelů, jelikož uživatelé v předešlých letech sami ve velkém přemigrovali na iCloud Drive a začali jej naplno využívat. Přesně kvůli tomu si tak mohl Apple dovolit celou věc vyřešit jen zveřejněním podpůrného dokumentu, který přechod potvrdil.