Apple chystá nové předplatné služby, představí je možná už letos

Že jsou předplatné služby pro Apple zlatým dolem není již pěkných pár let žádným tajemstvím. Ostatně, zisky z nich rok co rok strmě rostou a Apple se v souvislosti s nimi netají tím, že jsou pro něj velmi důležité. A proto chce nyní podle reportéra Bloombergu Marka Gurmana jejich potenciál vytěžit ještě více.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že má Apple v současnosti ve vývoji hned několik nových služeb, přičemž pár z nich by se mohlo dočkat představení již letos. Patří mezi ně například jakási nadstavba či chcete-li dodatek pro Fitness+, který by se měl točit kolem nutričního poradenství a uživatelům by tedy měl pomáhat v tom, jak správně jíst – ať už při sportovním životním stylu, nebo “jen” v běžném životě. Právě v kombinaci s Fitness+ by nicméně byla z logiky věci největší síla této novinky, což ale pro tuzemské jablíčkáře tak úplně dobrá zpráva není. Fitness+ zde totiž dostupné není a je otázkou, kdy či zda vůbec někdy bude.

Další služby vyvíjené Applem se mají točit kolem financí. Jednat se má například o možnost odloženého zaplacení nákupů provedených přes Apple Pay a tak podobně, což je věc, kterou v současnosti již některé finanční instituce umožňují. Počítat se má navíc i nadále s možností získat za měsíční předplatné iPhony, iPady či Macy, jelikož dlouhodobý cíl Applu má být prodávat své hardwarové produkty stejně jednoduše jako dodatečné úložiště na iCloudu. Jak už to však u finančních služeb bývá, jejich omezení je velmi pravděpodobné jen v zahraničí, ve kterých v současnosti funguje již nějaký jejich “základ” – tedy konkrétně Apple Card, Apple Pay Cash a tak podobně. Na druhou stranu je ale pravda, že pokud se Apple v tomto směru nerozhodne rozšířit po celém světě, byť třeba jen částečně, potenciál na růst má malý.