Apple chystá na podzim nové AirPods Max, o 2. generaci se však nejedná

Od představení náhlavních sluchátek AirPods Max uplynulo již mnoho vody a tak je na místě, aby je Apple pro uživatele opět zatraktivnil. To si ale sám moc dobře uvědomuje a podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu již proto na tomto úkolu pracuje, avšak dost po svém. Zda se jeho vize naplní je proto velkou neznámou.

Gurmanovy zdroje pocházející zřejmě přímo z Applu tvrdí, že letos na podzim bychom se kromě AirPods Pro 2. generace mohli dočkat právě i nových AirPods Max. Označení “nových” je však v tomto případě zřejmě až příliš vznešené. Zdroje totiž tvrdí, že se svět nedočká nové generace, ale jen nových barevných variant té stávající, přičemž klesnou má i její cena. Ta sice už u prakticky všech prodejců klesla zhruba o čtvrtinu, Apple však AirPods Max stále prodává za cenu, kterou u nich nastavit, když je světu představil v prosinci 2020 – tedy za 16 490 Kč.

Je poměrně zajímavé, že ještě relativně nedávno jsme o vývoji nové generace AirPods Max slýchali poměrně pravidelně, ale nyní se zdá, že její příchod až tak blízko není. To by mohlo naznačovat, že se Apple od svého plánu vytvoření druhé generace vzdal, jelikož první generace prodejně propadla. Jak moc za to můžou použité technologie a jak moc cena je nicméně velkou neznámou – v obou směrech bylo totiž rozhodně co zlepšovat.