Recenze sluchátek Adidas FWD-02 Sport: To nejlepší, co jsem mohl na sport vyzkoušet

Když se řekne Adidas, většina z nás si od této značky představí nejspíše oblečení a boty, a to z běžeckého, fotbalového, tenisového a všeobecně sportovního oddělení. Výrobky Adidas byly vždy kvalitní a nesmírně populární, a tak není divu, že se tato společnost neustále snaží rozšiřovat portfolio své působnosti. Se sportem, minimálně tedy s během a posilováním, bezesporu souvisí dobrá hudba. Abyste mohli při cvičení poslouchat to, co se vám líbí, popřípadě co zrovna chcete, tak k tomu budete potřebovat sportovní sluchátka. Mnoho uživatelů i k tomuto účelu využívá jablečné AirPods, existují však samozřejmě různé alternativy, kterých je každým dnem více a více.

Jak už nejspíše z úvodu tušíte, tak svá sluchátka má i Adidas. Vzhledem k tomu, že se jedná o značku s dlouholetou tradicí, která sportovcům jednoduše rozumí, nejspíše byste očekávali, že přijde s naprosto dokonalými sluchátky. Zdali je tohle tvrzení pravdou, anebo naopak lží, si ověříme právě v této recenzi. Konkrétně se v ní podíváme na bezdrátová true-wireless pecková sluchátka Adidas FWD-02 Sport, která by mohla nejednoho z vás zaujmout. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Oficiální specifikace

Tak jako u prakticky všech ostatních recenzí začneme i u recenze sluchátek Adidas FWD-02 Sport oficiálními specifikacemi, které by mohly mnohým z vás napovědět, jak na tom sluchátka vůbec jsou. Nutno hned na začátek zmínit, že tato sluchátka bohužel nemají specifikace uvedená ani na krabičce, ani uvnitř v manuálu, což by pro někoho mohlo být lehce odrazující. Co se tedy specifikací týče, tak frekvenční rozsah je v rozmezí 20 Hz – 20 kHz, impedance dosahuje 16 Ω a citlivost 100.5 ± 3 dB. Jsou využity dynamické drivery, které zajistí kvalitní zvuk. Váha jednoho sluchátka je 5.25 gramů, pouzdro pak váží 44 gramů. Nesmíme zapomenout na voděodolnost, kdy sluchátka disponují certifikací IPX5 a pouzdro IPX4. Na jedno nabití dokáží sluchátka podle oficiálních informací hrát až 6 hodin, s využitím nabíjecího pouzdra si pak vaši oblíbenou hudbu užijete až 25 hodin v kuse. Během 15 minut nabíjení pak získáte 1 hodinu přehrávání, celková doba nabití je 1.5 hodiny. Každé sluchátko má dva mikrofony, pro spojení s chytrým zařízením se pak využívá nejnovější Bluetooth 5.2, které zajišťuje dosah až 10 metrů. Cena sluchátek Adidas FWD-02 Sport je 4 399 korun a kromě tmavě šedé verze, kterou recenzujeme, je pak k dispozici ještě světle šedá varianta.

Balení

Recenzovaná sluchátka jsou zabalena v již na první pohled sportovně laděné krabičce. Zkrátka a jednoduše, i kdyby se na krabičce nenacházelo logo Adidas, tak nejspíše budete schopni určit, že se jedná o produkt této značky. Okolo krabičky je „omotán“ jakýsi informační tvrdý papír, kde se na přední straně nachází vyobrazená samotná sluchátka v celé své kráse, společně s popisky. Na boční straně pak najdete nějaké základní informace a zezadu už pak obrázek samotných sluchátek. Jakmile zmíněný informační tvrdý papír odmotáte, tak už na vás vykoukne prakticky kompletně celá černá krabička, pouze s brandingem Adidas. Po otevření krabičky už si můžete v horní části všimnout samotných sluchátek zabalených v měkkém papíře s logem Adidas, níže se pak nachází malá krabička s příslušenstvím. V té se nachází celkově čtyři typy nástavců pro uchycení v uchu, společně se třemi druhy špuntů. Pátý druh nástavců a čtvrtý druh špuntů se pak nachází již nasazené na sluchátkách. Nechybí ani krátký nabíjecí USB-A – USB-C kabel.

Zpracování

Již ze samotného sportovně laděného balení sluchátek Adidas FWD-02 Sport jsem byl mile překvapen. O to větší údiv pak nastal po jejich vybalení. Hned ze začátku musím říct, že Adidas po stránce zpracování těchto sportovních sluchátek opravdu zabodoval. Samotné nabíjecí pouzdro je zhotovené z černého plastu a má prakticky po celém těle zajímavou texturu. Vepředu si můžete všimnout USB-C nabíjecího konektoru, nad kterým najdete LED diody určující stav nabití pouzdra. Na horní straně, tedy na víku, se pak nachází kompletně prodyšná látka s logem Adidas, která je pružná a velmi příjemná na dotek. Díky této prodyšné látce mohou případně vlhká či mokrá sluchátka uvnitř bez problémů schnout. Po otevření víka pouzdra už se vám sluchátka ukážou v celé své kráse. Je důležité podotknout, že víko je k pouzdro připevněno pouze magnety, takže si můžete být jistí tím, že ho nezlomíte – namísto toho se pouze odpojí. Uprostřed nabíjecích jamek pro obě sluchátka se nachází stavové LED diody, které informují o nabití či stavu párování, nad nimi pak najdete malé tlačítko, kterým se sluchátka přepnou do párovacího režimu. Ke zpracování pouzdra nemám prakticky žádné výtky, možná akorát k trošičku lacině působícímu víku, které kdyby nebylo na magnetech, tak bych měl opravdu strach o jeho zlomení.

Co se týče zpracování samotných sluchátek, tak jsem taktéž mile překvapen. Viditelná část sluchátek má černou barvu a nachází se na ní stejná textura jako na pouzdru. Dá se pak říct, že je každé sluchátko složeno ze tří částí. První částí je samotné tělo sluchátka, druhou nástavce pro uchycení v uchu a třetí pak špunt, který se strká přímo dovnitř ucha. Poslední dvě zmíněné části jsou samozřejmě vyměnitelné, a to s využitím náhrad v balení, které se liší tvarem a velikostí. Díky tomu budete mít stoprocentní jistotu toho, že vám sluchátka do uší padnou stejně jako zadek na hrnec. Chvilku samozřejmě bude trvat, než veškeré kombinace vyzkoušíte, po pár hodinách používání si však rozhodně najdete tu vaši. Výměna nástavců pro uchycení do ucha a špuntů je nesmírně jednoduchá a zvládnete ji v řádech sekund. U špuntů je pak dle mého názoru akorát škoda, že nemají podobný nacvakávací mechanismus jako třeba AirPods Pro. Špunty se tak u Adidas FWD-02 Sport klasicky navlékají na tělo sluchátka, s čímž mám občas malý problém. Jedná se ale o prkotinu, jelikož stejně budete špunty měnit pouze prvních pár dnů, abyste si našli ty, které vám budou sedět. Poté už na ně nejspíše nesáhnete, maximálně při čištění. Nakonec tohoto odstavce jen zmíním, že je naprosto normální, pokud vám do každého ucha budou vyhovovat jiné nástavce a špunty – jedná se o běžnou věc.

Osobní zkušenost

Sluchátka jsem osobně testoval po dobu zhruba dvou týdnů, takže si nyní dovolím s vámi sdílet mé pocity a zkušenosti. Na papírku před sebou mám s vykřičníkem napsáno, že do tohoto odstavce co nejdříve musím napsat o tom, jak sluchátka naprosto perfektně drží v uších. A ona to je opravdu pravda. Za sebe mohu říct, že tvar mých uší je velmi zvláštní a většina sluchátek mi v nich jednoduše nedrží úplně ideálně, včetně AirPods Pro. Ty mi například v uších drží, ale například při cvičení, běhu a prudkých pohybech mám jednoduše problém. Ihned poprvé, když jsem Adidas FWD-02 Sport vložil do uší, tak jsem věděl, že i kdybych dělal stojky a stavěl se na hlavu, tak mi jednoduše nevypadnou. Sluchátka mi ihned, bez výměny nástavců („křidélek“) a špuntů do uší naprosto perfektně zapadla a držela tak, jako žádná jiná. To, že mi sluchátka opravdu padla, jsem mimo jiné poznal také díky tomu, že mě z nich absolutně nebolely uši. Na každá nová sluchátka jsem si vždy musel několik dní zvykat, jenže u Adidas FWD-02 Sport k žádnému zvykání docházet nemuselo a prakticky jsem po pár minutách ani nevěděl, že je mám v uších.

Abyste mohli recenzovaná sluchátka využívat na maximum, a to včetně dostupných funkcí, tak je důležité, abyste si stáhli aplikaci Adidas Headphones. Ta je k dispozici zcela zdarma v rámci App Store a povedla se stejně dobře, jako sluchátka. Po prvním spuštění aplikace se ocitnete v jednoduchém průvodci, který vás provede spárováním sluchátek. Po úspěšném spárování se vám zobrazí několik karet s vyobrazenými přednostmi sluchátek jako jsou například intuitivní ovládání, speciální Awareness režim, voděodolnost a další. Po projití těchto karet už se ocitnete v samotné aplikaci, ve které je možné zobrazit informace o sluchátkách a případně je můžete i přenastavit. Kromě stavu baterie obou sluchátek zde můžete rychle přepínat zmíněný Awareness režim, dále si můžete přenastavit akce po klepnutí na sluchátko a také ekvalizér. Vpravo nahoře pak ještě můžete klepnout na ikonu ozubeného kola, která zobrazí pár dalších možností, například pro úplnou deaktivaci dotykového ovládání apod. Aplikaci Adidas Headphones můžete také propojit se Spotify a nastavit si spuštění vybraného alba či playlistu po podržení prstu na sluchátku.

Při zvolení správných křidélek a špuntů sluchátka opravdu velmi dobře těsní od rušivých zvuků z okolí. To sice na jednu stranu dokáže být velká výhoda, na druhou samozřejmě nevýhoda, a to především při běhu v rušnějším prostředí, kde můžete riskovat například přeslechnutí auta apod. Přesně z tohoto důvodu mají sluchátka Awareness režim, který dokáže dovnitř pustit určité zvuky z okolí, podobně jako režim propustnosti u AirPods. Díky tomu můžete naplno cvičit a poslouchat hudbu, bez strachu o vaše zdraví kvůli utěsnění. Co se pak týče ovládání sluchátek, tak ta disponují speciálním senzorem doteku, který rozpozná pouhé stisknutí a stisknutí s podržením – podle toho pak vykoná konkrétní akci. Dobrou zprávou je, že tyto senzory dokáží reagovat i v případě, že máte nasazené rukavice, popřípadě pokud máte zpocené či mokré prsty. Ani v tom největším tempu vás tedy nic nezastaví. Dále je nutné zmínit, že sluchátka disponují senzorem vložení do ucha, takže pokud je vytáhnete ven, automaticky se přehrávání hudby pozastaví, anebo naopak spustí po opětovném vložení dovnitř.

Zvuk

Osobně k poslechu hudby a telefonování využívám AirPods Pro, na které jsem si za tu dobu již zvykl. Rozhodně se neřadím mezi tzv. audiofily, kteří potřebují maximální kvalitu hudby a zcela upřímně si myslím, že právě AirPods Pro mají v segmentu bezdrátových sluchátek opravdu skvělou kvalitu zvuku, a to i oproti ostatním kouskům, které jsem testoval. Vzhledem k cenovce Adidas FWD-02 Sport jsem očekával, že kvalita bude na slušné úrovni, v zázraky jsem ale nedoufal. Přece jenom se jedná primárně o sportovní sluchátka, u kterých nebude brát největší ohled na zvuk, říkal jsem si. Jenže jsem byl opět příjemně zaskočen když jsem zjistil, že recenzovaná sluchátka od Adidas hrají prakticky stejně dobře jako AirPods Pro – tohle byla moje první myšlenka, která mi přišla, když jsem si poprvé spustil přehrávání hudby. A musím podotknout, že v některých ohledech dokáží Adidas FWD-02 Sport zmíněné AirPods Pro možná také předčit.

Zvuk jsem testoval na několika různých žánrech, které se při cvičení poslouchají nejčastěji – v mém případě se jednalo především o rap při cvičení a energickou hudbu při běhu. Zvuk ze sluchátek je pěkně čistý i ve vyšších hlasitostech, pochválit pak musím hlavně basovou složku, která je výrazná, ale rozhodně nikoliv rušivá, jak to u některých sluchátek často bývá. Zklamáni rozhodně nebudete ani z výšek a středních tónů, ba naopak. Hudbu jsem poslouchal ze Spotify v nejvyšší možné kvalitě a nemám opravdu co vytknout. Sluchátka zvládají veškeré potřebné žánry na jedničku, a pokud by se náhodou stalo, že vám nebude podání vyhovovat, tak můžete přímo v aplikaci využít ekvalizér, ve kterém se nachází několik předpřipravených režimů podle žánru hudby, který chcete poslouchat, popřípadě si samozřejmě v nastavení můžete vytvořit vlastní režim a ručně si zvuk přizpůsobit, což je další velké plus.

Závěr

Hledáte perfektní a prakticky bezchybná sportovní sluchátka, která budou bezdrátová, true-wireless, skvěle zpracovaná a s kvalitním zvukovým podáním? Pokud ano, tak věřte, že jste nyní nejspíše našli to, co jsem hledali. Adidas FWD-02 Sport jsou dle mého názoru adeptem na jedny z nejlepších sportovních sluchátek, které můžete sehnat – a hovoří o tom mimo jiné i recenze uživatelů, které jsou povětšině pětihvězdičkové. Přiznám se, že zpočátku, před otestováním, jsem měl o recenzovaných sluchátkách určité předsudky, jelikož Adidas vyrábí právě především oblečení a podobné příslušenství ke sportu, nikoliv elektroniku. Ve finále jsem ale opravdu mile překvapen, čehož už jste si nejspíše všimli. Adidas FWD-02 Sport dle mého názoru netrpí žádnou velkou nevýhodou a jsem nesmírně rád, že jsem si je mohl v rámci recenze vyzkoušet. S chladnou hlavou je doporučuji všem sportovcům, rozhodně však tato sluchátka využijete i pro domácí poslech či telefonování. A rozhodně lituji toho, že jsem měl před recenzováním určité předsudky. Pokud si tedy i vy říkáte, že je Adidas značka oblečení, a tudíž nebude schopen vytvořit kvalitní elektroniku, v tomto případě sluchátka, tak věřte, že se šeredně mýlíte.

Sluchátka Adidas FWD-02 koupíte zde