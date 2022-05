Vyzkoušeli jsme, jak se ovládá RODE Wireless GO II přes mobilní aplikaci

Pokud náš magazín čtete dlouhodobě, jistě vám neuniklo, že pro záznam zvuku například pro potřeby podcastů a tak podobně využíváme v redakci mikrofonní systém RODE Wireless GO II. Důvodů, proč jsme se tak rozhodli, je hned několik, počínaje špičkovým záznamem zvuku a konče velmi slušnou přizpůsobitelností skrze nastavení přijímací jednotky, díky které je tak rázem třeba méně zásahů do záznamu v postprodukci. Tato nastavení byla ještě donedávna proveditelná jen přes počítačovou aplikaci, avšak nyní lze přijímač spravovat i skrze smartphone. A jelikož využíváme tuto možnost od zpřístupnění prakticky nepřetržitě, byla by škoda se s vámi o naše zkušenosti nepodělit.

Zatímco počítačová aplikace pro správu mikrofonního systému RODE Wireless GO II se jmenuje RODE Central, tu pro smartphony je třeba v App Store a Google Play hledat pod názvem Rode Central Mobile. Název je však ve výsledku de facto tím jediným, v čem se obě aplikace liší. Jak počítačová, tak mobilní verze totiž nabízí stejné možnosti a zároveň vyžaduje, aby pro spuštění menu pro správu byl přijímač či mikrofon připojen k mobilu či počítači kabelově. Právě to je ve výsledku asi jedinou nevýhodou, se kterou je třeba počítat. Bezdrátová komunikace by totiž v dnešní době rozhodně potěšila mnohem víc.

Fotogalerie Rode Wireless GO II 9 Rode Wireless GO II 8 Rode Wireless GO II 6 Rode Wireless GO II 5 +2 fotky Rode Wireless GO II 4 Vstoupit do galerie

Pomineme-li však nutnost kabelového připojení, je možnost správy přijímače ze smartphonu jednoduše skvělá. V mobilní aplikaci máte totiž přístup k naprosto všemu, co mikrofonní systém nabízí “navíc” díky softwaru. Jedná se konkrétně o možnost jednoduchého nakonfigurování si tlačítek po jejich stisku, nahrávací režimy či fungování diod. Upravovat si však lze i daleko důležitější věci v čele s formátem zvukového záznamu, u kterého lze volit z komprimovaného a nekomprimovaného. Na vaší volbě přitom záleží naprosto extrémním způsobem, jelikož zatímco při nekomprimovaném režimu zvládnete zaznamenat do své vnitřní paměti zhruba jen 7 hodin zvuku (avšak zato v prvotřídní kvalitě v režimu WAV), u komprimovaného se můžete těšit na možnost uložit více než 40 hodin záznamu, byť samozřejmě s mírnou degradací, která však ve výsledku nemusí být vždy na škodu. Zaktivovat lze v appce ale třeba i režim nižší citlivosti, díky kterému mikrofon reaguje jednoduše řečeno “jen” na hlasitější podněty. Při připojení přijímače je pak možné přenastavit si v případě připojení dvou Wireless GO II mikrofonů třeba režim jejich nahrávání, které může běžet buď ve sloučené, nebo rozdělené formě kvůli koprodukci. Zkrátka a dobře, možností je spousta.

Co se týče grafického zpracování aplikace a její funkčnosti, RODE nelze ani v jednom z těchto směrů cokoliv vyčíst. Aplikace totiž běží spolehlivě, svižně a bez jakýchkoliv pádů a graficky pak vypadá prakticky stejně jako ta počítačová, tedy samozřejmě s určitým přizpůsobením pro menší displeje. Je-li tedy člověk zvyklý pracovat s počítačovou aplikací, na tu mobilní si díky tomu zvykne prakticky okamžitě po jejím stažení. Ptáte-li se, proč se nad tím pozastavuji, je to zkrátka proto, že se o standard softwarového světa bohužel nejedná, ba právě naopak. Proto je super vidět, že RODE přistoupilo ke svým aplikacím naprosto stejně a díky tomu jsou uživatelsky velmi přístupné.

Kdybych tedy měl po měsících testování správu mikrofonního systému RODE Wireless GO II přes mobilní RODE Central Mobile v krátkosti zhodnotit, hodnotil bych velmi pozitivně. Jak jsem totiž již zmínil výše, když si člověk odmyslí nutnost připojení zařízení k iPhonu kabelem, dostává do rukou velké množství dodatečných možností, které záznam zvuku výrazně zpříjemní. A jelikož jsou tato nastavení shodná s těmi, které nabízí počítačová aplikace, mohu nyní s klidem vyrazit zaznamenávat zvuk jen s iPhonem a RODE Wireless GO II v kapse, zatímco v minulosti jsem s sebou preventivně kvůli potenciálnímu přenastavení setu tahal i MacBook. Máte-li tedy i vy Wireless GO II, rozhodně si mobilní aplikaci nenechte ujít.

RODE Wireless GO II můžete zakoupit zde