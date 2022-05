Recenze chytré horkovzdušné fritézy Cosori: Vařte zdravě pomocí iPhonu

Žijeme v době, kdy se přívlastkem „chytrý“ může chlubit snad skoro každý kousek vybavení domácnosti. Není tedy divu, že jsou na současném trhu k dostání také chytré horkovzdušné fritézy. Jednu z nich – konkrétně Cosori CS158-AF-RXB Premium Smart – jsem v rámci recenze měla možnost vyzkoušet i já. Jaké jsou moje pocity z tohoto chytrého kuchyňského pomocníka?

Technické specifikace

Cosori Smart je chytrá horkovzdušná fritéza s příkonem 1700 W. Její objem činí 5,5 litru, je vybavena vyjímatelným košem a může se pochlubit dotykovým LED displejem. Fritéza i příslušenství je vyrobeno z bezpečných PFOA a BPA Free materiálů, povrch fritézy je odolný vůči otiskům prstů. Tepelná příprava pokrmů ve fritéze probíhá za pomoci technologie Rapid 360° Circulation, která rovnoměrně rozvádí teplo do všech stran. Vyjímatelnou fritovací nádobu lze mýt v myčce na nádobí, fritézu lze ovládat prostřednictvím příslušné aplikace pro mobilní telefony. Horkovzdušná fritéza Cosori nabízí celkem 11 programů. Fritéza nabízí také kompatibilitu s Alexou od Amazonu a s Google Assistant, a lze k ní dokoupit další příslušenství.

Balení a vzhled

Horkovzdušná fritéza Cosori Smart je umístěna v balení, které je na první pohled jednoduché, zajišťuje ale perfektní ochranu proti nárazům. Součástí balení je kromě fritézy samotné také kniha receptů v angličtině. U té se na chvíli pozastavím. Knihy – či spíše sešity – receptů jsem již v minulosti zažila coby součást nejrůznějšího kuchyňského vybavení, tyto recepty ale byly první, které mě opravdu upřímně zaujaly, a které jsem se také rozhodla vyzkoušet na vlastní kůži. U každého z receptů najdete kromě návodu k přípravě samotného pokrmu také podrobné pokyny k nastavení fritézy. Kromě knihy receptů se v balení nachází také pětice jehel na špízy a mřížka pro grilování. Samotná fritéza má velmi elegantní, jednoduchý design. Povrch fritézy je skutečně velmi odolný a v souladu s tím, co tvrdí výrobce, na něm opravdu neulpívají otisky prstů. Displej je dobře čitelný, fritéza je skvěle ovladatelná a díky relativně nízké váze jsem ji mohla zcela bez problémů přemisťovat.

Funkce, aplikace a ovládání

Horkovzdušená fritéza Cosori Smart mě příjemně překvapila velkým množstvím funkcí, vychytávek a programů a současně opravdu velkou jednoduchostí ovládání – do návodu jsem nemusela ani jednou nahlédnout. Samotný dotykový panel fritézy je dokonale srozumitelný, já osobně jsem si ale oblíbila ovládání přes aplikaci VeSync, která je zdarma ke stažení v App Store. Aplikace má jednoduché, přehledné rozhraní, nabízí možnost ovládání, ručního i automatického nastavení jednotlivých programů, aktivaci předehřátí, aktivací odloženého startu a spoustu dalších funkcí. Notifikace z aplikace se bezchybně zrcadlí na Apple Watch, což je obzvlášť užitečné ve chvíli, kdy máte ve fritéze jídlo, ale nepohybujete se právě v kuchyni. Můžete si zde také prohlížet historii pokrmů, které jste již připravili, zaznamenávat přijaté kalorie, údaje o krevním tlaku, tělesné váze, nebo třeba zadávat vaše tělesné míry.

Fitéza Cosori Smart je opravdu chytrá a spoustu věcí obstará za vás. Nabízí nejen funkce, jako je časovač, automatické vypnutí nebo chytré programy, ale umí vás třeba upozornit také na to, že nádoba dostatečně nedoléhá, nebo že je zapotřebí promíchat jídlo. Kromě jednoduchosti a programů jsem u této fritézy ocenila i neuvěřitelnou jednoduchost čištění – v podstatě opravdu stačí ve většině případů jen vyjmout nádobu a buďto ji vložit do myčky, nebo ručně umýt, přičemž ani ruční mytí není kdovíjak zdlouhavé nebo složité. Netřeba dodávat, že jídlo, připravené ve fritéze, bylo nejenom chutné, ale také zdravé, protože jej lze připravit bez jediné kapky tuku navíc. Zároveň se ale rozhodně nemusíte bát toho, že by kvůli absenci tuku bylo jídlo vysušené nebo mělo mdlou chuť. Skvělá je také funkce uchování teplého jídla po dovaření nebo automatické vypnutí. Ve fritéze jsem vyzkoušela přípravu hranolek, kuřecího masa – obalovaného i neobalovaného, skvěle posloužila ale také při přípravě grilovaného sýra s toastem, donutů nebo mozarellových tyčinek. Ve všech případech bylo jídlo skvěle připravené. U hranolek mě fritéza vždy upozornila na nutnost protřepání, u masa jsem zase využila možnost uchování teploty pokrmu.

Závěrem

Horkovzdušné fritéze Cosori není absolutně co vytknout. Je rychlá (předehřátí je prakticky okamžité), spolehlivá, má relativně nízkou spotřebu. Se všemi pokrmy, které jsem v ní zkoušela připravit, si poradila naprosto bez problémů, notifikace fungovaly spolehlivě. Jak jsem již zmínila v odstavci věnovaném funkcím, čištění je také zcela bezproblémové. Aplikace také funguje naprosto spolehlivě, a pokud z jakéhokoliv důvodu nedůvěřujete přednastaveným programům, můžete si teplotu i dobu přípravy nastavit manuálně sami. Pokud chcete šetřit energii, čas, a zároveň vařit (péct, smažit…) opravdu zdravě, je Cosori jednoznačně ideální volbou.

