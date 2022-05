Otec iPodu odhalil po letech kontroverzní rozhodnutí Steva Jobse při vývoji iPhonu

Americký inženýr Tony Fadell, v jablečném světě známý také pod přezdívkou „otec iPodu“, vydal tento týden vlastní knížku s názvem Build. V rámci této knihy se Fadell rozhodl rozpovídat o své 30leté pracovní zkušenosti ve společnostech z tzv. Silicon Valley. Před nedávnem navíc poskytl Fadell rozhovor portálu CNBC, ve kterém se zase více rozpovídal o raných fázích vývoje nejen iPodu, ale také iPhonu. Zároveň v rozhovoru poukázal na to, jak kontroverzí a neodbytný dokázal být Steve Jobs – přesně tak, jak ho všichni známe.

Tony Fadell nastoupil do Applu v roce 2001, aby mu pomohl s vývojem hudebního odvětví, do kterého následně perfektně zapadl právě iPod. V té době samozřejmě na trhu bylo nespočet různých MP3 přehrávačů, problém byl ale v tom, že byly pomalé a složité. Apple se tak rozhodl přijít s iPodem, který kromě skvělé výdrže na baterii a rychlé synchronizace hudby dokázal zpracovat až jeden tisíc skladeb, které jste mohli mít vždy u sebe v kapse. Dnes máme v kapsách v iPhonech miliony skladeb, playlistů a alb, před dvaceti lety byla však tisícovka prakticky nepředstavitelná a velmi nadčasová. Z toho důvodu se z iPodu stal jednoduše hit.

První dvě generace iPodu se však od těch následujících výrazně lišily. Někteří z vás dost možná ví o tom, že právě tyto prvotní generace jablečného přehrávače nebyly kompatibilní s Windows. To znamenalo, že pokud jste chtěli do první či druhé generace iPodu nahrát hudbu, potřebovali jste Mac. Za tímto rozhodnutím stál samotný Steve Jobs, který si myslel, že tak dokáže přetáhnout mnoho uživatelů z počítačů s Windows právě na Macy. Jenže to se nestalo a ve skutečnosti takové rozhodnutí naopak prodeje iPodů brzdilo – uživatelé totiž přecházet nechtěli, a tak si jablečný přehrávač prostě nekoupili. Tony Fadell o tomto tehdy samozřejmě ihned informoval Jobse a chtěl, aby iPody byly kompatibilní i s Windows. Jenže „otec Applu“ s tímto nesouhlasil a tvrdohlavě prohlásil: „Jen přes mou mrtvolu, nikdy!“

Fadell věděl, že kompatibilita iPodu s Windows jednoduše přijít musí, a tak poprosil tehdejšího novináře a dobrého kamaráda Jobse, Walta Mossberga, aby se společně s ním pokusil Steva přesvědčit. Nakonec Jobs ustoupil a ukázalo se, že Fadell, společně s Mossbergem, měli pravdu. Podobně tvrdohlavé rozhodnutí udělal otec Applu také u iPhonu, u kterého se zase rozhodl k tomu, že na něm nechce mít žádné aplikace třetí strany. Vývojáři však své aplikace na jablečných telefonech jednoduše chtěli mít, a tak Apple později přišel s řešením v podobě webových aplikací skrze Safari. Tohle řešení si oblíbil tehdejší generální ředitel společnosti Google, Eric Schmidt. Ten byl mimo jiné ve správní radě Applu a podílel se na vývoji iPhonu, který měl v té době předinstalované různé aplikace právě od společnosti Google.

Webové aplikace však nikdy nebyly úspěšné, navíc k tomu ani tehdejší prodeje iPhonů nebyly úplně ideální. A jak to celé skončilo, to už všichni z nás ví. Steve Jobs se rozhodl ke zpřístupnění možnosti využívání aplikací třetí strany a tak v roce 2008 kalifornský gigant otevřel App Store, který používáme dodnes. V té době byl spuštěn se zhruba 500 aplikacemi, aktuálně jich je k dispozici okolo 2 milionů. Celý rozhovor s Tonym Fadellem trvá téměř hodinu, a pokud byste si jej chtěli přehrát, můžete tak učinit prostřednictvím příspěvku na Twitteru níže. Kromě iPodu se Fadell rozmluvil například také o svém odchodu z Applu v roce 2008, o založení vlastní společnosti Nest Labs, která vyrábí chytré domácí příslušenství, a následném odkoupení Googlem.