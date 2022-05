JOYROOM JR-K12: Kvalitní a cenově dostupná alternativa Apple Pencil

Komerční sdělení: Chcete používat iPad pro kreativní práci, nebo vás zkrátka baví kreslení a úpravy obrázků? Pokud ano, pak určitě nebude na škodu, když si do vašeho zařízení stáhnete bezplatnou aplikaci Poznámky, která slouží pro psaní poznámek a kreslení. Nadále se také nabízí povedené appky jako AutoDesk Sketchbook, Linea Sketch nebo Ink. Pro malování lze zdarma stáhnout aplikaci Tayasui Sketches či Paper by WeTransfer, případně je k dispozici i placený Procreate. Aby funkčnost aplikace posunuta o level výš, vyplatí se si pořídit kvalitní dotykové pero. Jestliže tedy hledáte alternativu za Apple Pencil, máme pro vás skvělý tip. Dotykové pero a stylus v jednom – JOYROOM JR-K12. Na výběr je rovnou ze dvou variant – bílé, nebo černé. Stylus má USB-C konektor pro nabíjení a nechybí ani magnet pro uchycení k novějším iPadům či nalepovací pouzdro pro zasunutí pera.

Hlavní výhoda tohoto pera spočívá v jeho jednoduchosti. Je totiž připravené fungovat prakticky ihned po zapnutí, aniž byste se museli obtěžovat s jakoukoliv instalací či konfigurací. Indikátor navíc ukazuje, v jakém módu se pero nachází. Opomenout nesmíme ani podsvícení, které slouží pro zobrazení aktuálního režimu. Zelené značí práci na iPadu, modré indikuje podporu stylusu pro všechna vaše dotyková zařízení a červené slouží pro určuje nabíjení. Jednotlivé módy lze přepínat pomocí horní čepičky pouhým dotykem.

Dalším plusem tohoto pera je vyměnitelný, 2 mm široký, silikonový hrot pera, s jehož pomocí se zajišťuje přesné psaní či kreslení. Silikon navíc zabraňuje jakémukoliv poškrábání displeje. Pero se stejně tak velice příjemně drží a celkově se s ním dobře pracuje.

Vyzkoušeli jsme v Procreate

Sami jsme si také vyzkoušeli práci v Procreate s Apple Pencil 1. generace a JOYROOM JR-K12. Co se týče kreslení a malování, tak v odezvě nenajdeme jediný rozdíl. Jediným nedostatkem JOYROOM JR-K12 je snad jen přítlak, který bohužel nepodporuje. Nicméně v aplikaci Poznámky lze přítlak nahradit rychlostí čáry. Celé to funguje poměrně jednoduše. Tenkou čáru totiž nakreslíme pomalejším tahem, tlustší pak tahem rychlejším. Výhodu JOYROOM JR-K12 spatřujeme především v tom, že pracuje prakticky okamžitě. V tom Apple Pencil spíše strádá, jelikož je nutné ji nejprve spárovat přes Bluetooth. U tohoto dotykového pera však jen stačí přepnout režim do zeleného módu a můžeme jej používat.

Technické parametry pro znalce

Dotykové pero disponuje baterií o kapacitě 110 mAh, kterou lze nabít zhruba za hodinu. Co se týče pracovní doby, ta dosahuje až 12 hodin, přičemž jistě také potěší, že se pero po 30 minutách neaktivity automaticky přepne do režimu spánku pro šetření baterie. Samotné tělo je pak vyrobeno ze slitiny hliníku a zaručuje tak dlouhou životnost.

Co je součástí balení?

V balení se mimo samotného dotykového pera nachází i jeden náhradní hrot, napájecí kabel USB-C/USB-A, návod a obal pro jeho zasunutí a nalepení na Apple zařízení či stůl/podložku.

Nastavení pera

Anti-mistouch pro iPad

Poklepáním po čepičce nastavte pero tak, aby kontrolka svítila zeleně. Tím se zapne funkce anti-mistouch, díky čemuž můžete kreslit a malovat bez jakýchkoliv obav z toho, že by došlo k zaznamenání nechtěně položené ruky či prstů na displeji.

Základní nastavení

Poklepáním po čepičce nastavte pero tak, aby kontrolka svítila modře. Pero se přepne do módu stylusu, díky čemuž jej lze použít pro všechny dotykové obrazovky. Mimo iPadu si tedy porozumí například i s iPhonem.