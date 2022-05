7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (5. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Někdy se můžete dostat do situace, kdy si chcete přečíst nějaký článek, avšak momentálně na to nemáte čas. Skrze aplikaci Marklist si můžete odkaz přidat do listu, díky čemuž nikdy nezapomenete, že jste si chtěli něco vlastně přečíst. Jakmile si například zmiňovaný článek konečně přečtete, můžete jej přesunout do kategorie „Přečteno,“ nebo dokonce přidat do oblíbených položek.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)