Do Apple Arcade zamíří v květnu čtveřice herních novinek

Apple oznámil další várku nových her, které přibudou na službu herního předplatného Apple Arcade v průběhu května. Zatímco v dubnu jste si mohli vybrat ze šestice nových kousků, tentokrát se dočkáte pouze čtyř her. Dvě z nich jsou úplné novinky, zbylé dvě pocházejí ze sbírky App Store Greats, která sdružuje ty největší hity, jež si můžete na iPhonech zahrát.

Největší květnovou hrou bude bezpochyby Warped Kart Racers. Závodní hra, jež se evidentně inspiruje populárním Mario Kart, vám dovolí závodit v kůži množství oblíbených kreslených postav. Ve hře najdete například Petera Griffina, Hanka z King of the Hill nebo Terryho ze Solar Opposites. Závodní hra přijede do Apple Arcade 20. května.

Druhou novinkou se stane další díl oceňované série Badland. Badland Party vám nabídne výzvu při překonávání různých logických překážek. K tomu vám v plošinovce bude k dispozici armáda vašich klonů a dokonce i lidský parťák v lokálním či online multiplayeru. Badland Party dorazí do Apple Arcade už tento pátek 6. května.

Poslední dvě hry jsou již staré známé ze sbírky App Store Greats. První z nich je simulátor šipek Pro Darts 2022, na který se můžete těšit 27. května. Druhou hrou je dnes již kultovní Goat Simulator, v němž si vyzkoušíte, jaké je to být naštvanou kozou. Na hru se můžete v Apple Arcade těšit 13. května.