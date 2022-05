Takto probíhá párování náhradních dílů s iPhony z nového programu domácích oprav Applu

Minulý týden jsme se od Applu dočkali spuštění programu Self Service Repair, díky kterému si zákazníci mohou svépomocí opravovat vlastní jablečná zařízení. Podle plánu byl tento program prozatím spuštěn ve Spojených státech amerických a prozatím je k dispozici jen pro iPhony 12, 13 a SE (2022). Do ostatních zemí a Evropy by se měl dostat během příštího roku, kdy by zároveň mělo dojít i k rozšíření seznamu podporovaných zařízení. Příchod Self Service Repair je samozřejmě skvělou zprávou, jak už to ale u podobných novinek bývá, tak se naskytnou všemožné otázky, které lidé – v tomto případě opraváři – mohou mít.

Jednou z těchto otázek je, jak to vlastně bude s párováním zakoupených náhradních dílů. Pokud to totiž nevíte, tak prakticky každý větší díl hardwaru je při výrobě spárován se základní deskou jablečného telefonu. Aktuálně to můžeme pociťovat především u baterií, displejů a fotoaparátů, které jsou opatřeny unikátním identifikátorem, který základní deska zná a počítá s ním. Jakmile díl, který je opatřený unikátním identifikátorem, v domácích podmínkách vyměníte, tak se samozřejmě změní i identifikátor, což deska rozpozná a je tak schopna určit, že došlo k výměně dílů. Uživatel se o tom pak může dozvědět v Nastavení jablečného telefonu, kde se zobrazí, že byl využit neoriginální díl, a to i v případě, že jste použili originální přímo z jiného iPhonu. Jakým způsobem tedy bude probíhat párování originálních náhradních dílů ze Self Service Repair s vaším jablečným telefonem?

Fotogalerie opravy iphonu apple 1 opravy iphonu apple 2 opravy iphonu apple 4.gif opravy iphonu apple 5 +4 fotky opravy iphonu apple 6 opravy iphonu apple 7 opravy iphonu apple 3 Vstoupit do galerie

Pokud se přesunete na stránky Self Service Repair, vložíte si do košíku potřebné díly a přesunete se v procesu dále, tak se ocitnete na stránce, kde je nutné zadat IMEI vašeho zařízení, společně s ID manuálu, který je spojený s opravou konkrétního dílu, aby Apple viděl, že jste jej četli. Zadáním IMEI jablečná společnost vybrané díly před odesláním připraví k výměně přesně pro vaše zařízení, nutno ale zmínit, že se nejedná o kompletní postup. Po provedené výměně některých poškozených dílů za ty nové je totiž ještě nutné provést systémovou konfiguraci, kterou dokáže vyvolat podpora Self Service Repair. Tu můžete kontaktovat buď telefonicky nebo skrze chat, kde si vyvolání systémové konfigurace domluvíte, čímž se poté nové díly „aktivují“. Tímto se zaručí, že se náhradní díly opravdu dostaly tam, kde měly a v Nastavení zařízení se zároveň zobrazí informace o provedených servisních zásazích. Apple má tedy párování pohlídáno tímto způsobem, a pokud proces aktivace náhradních dílů nedokončíte, tak se stále budou tvářit jako neoriginální – stejně jako donedávna.