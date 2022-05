Studio Display můžete pořídit až o polovinu levněji. Toto video vám poradí, jak na to

Před několika týdny jsme se na letošní první konferenci od Applu dočkali představení nových jablečných zařízení. Pro připomenutí došlo k vydání zeleného iPhonu 13 (Pro), iPhonu SE (2022), iPadu Air 5. generace, Macu Studio a monitoru Studio Display. Největší rozruch, a to v naprosto dobrém slova smyslu, způsobila dvojice Mac Studio a Studio Display, kdy první zmíněné zařízení nabízí čip M1 Ultra a neskutečný výkon, zatímco druhé zmíněný hlavně 5K obraz a další vychytávky za zajímavou cenu. Mnoho uživatelů se samozřejmě snaží najít všemožné cesty, jak Apple zařízení získat za zlomek ceny – a jednu takovou si ukážeme právě v tomto článku.

Mnoho jedinců u Studio Display poukazuje na to, že 5K monitor LG UltraFine, se kterým má Studio Display sdílet panel, seženete výrazně levněji. Pravdou ale je, že Studio Display nabízí několik novinek a věcí, které za připlacení jednoduše stojí. Co kdybych vám však řekl, že si Studio Display můžete pořídit za zhruba poloviční cenu? Konkrétně k tomu můžete využít starý 5K iMac. Tento několik let starý stroj seženete v dnešní době za zlomek ceny Studio Display a určitě vás nyní zajímá, jak je možné 5K iMac přenést do režimu externího monitoru – přece jenom se totiž pořád jedná o kompletní počítač. K tomu, abyste počítač mohli využívat jako monitor, můžete samozřejmě využít speciální programy, které tohle zvládnou, nejedená se však o ideální řešení, a to například kvůli odezvě apod. Je tedy nutné podstoupit o něco složitější proces, který však ve finále stojí za to.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 11 Mac Studio a Studio DIsplay 12 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 +18 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 19 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Mac Studio a Studio DIsplay 24 Mac Studio a Studio DIsplay 26 Mac Studio a Studio DIsplay 27 Mac Studio a Studio DIsplay 28 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 34 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Vstoupit do galerie

Pokud to myslíte vážně a chcete z 5K iMacu opravdu vytvořit externí monitor, tak je nutné, abyste jej prvně „vykuchali“, tedy odstranili veškeré hardwarové součásti, které se nachází v útrobách. Vzhledem k tomu je možné využít také kus s nefunkční základní deskou – potřebovat totiž budete opravdu jen samotný panel. Následně je nutné pořídit speciální logickou desku v závislosti na vašem zobrazovacím panelu. Tyto desky lze pořídit za pár tisíc korun a slouží k tomu, aby se displej iMacu začal chovat jakožto externí monitor. Následně stačí tuto desku vložit do útrob iMacu, propojit ji s displejem a veškeré potřebné kabely pak prostrčit skrze otvor pro správu pamětí RAM. Při dostatečné dávce kreativity pak můžete tomuto externímu monitoru přidat ještě přední kameru, stejně jako má Studio Display. Za celou tuto „sestavu“ tak můžete zaplatit klidně jen poloviční částku oproti novému monitoru od Applu. Celý postup přetvoření 5K iMacu na externí monitor si můžete prohlédnout ve videu níže.