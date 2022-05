Nejnovější technologie pro hry v mobilu

Již více než deset let můžeme sledovat postupný růst mobilních her a rostoucí výhodu oproti konzolím nebo PC. Statistická data ukazují, že v roce 2021 toto odvětví shromáždilo přibližně 2,7 miliardy hráčů po celém světě, zatímco do roku 2023 se předpokládá, že to bude až 3,07 miliardy.

Pokud se podíváte na údaje o tržbách z mobilních her, rychle si všimnete, že již dosahují 9místné hodnoty. Podle statistik dosáhly příjmy z mobilního hraní více než 90 miliard dolarů a loni tvořily polovinu celosvětového herního trhu. Vyzkoušejte i vy online hry a použijte Fortuna promo kód, který vám přinese ještě více zábavy. Jaké trendy můžeme v tomto největším a nejvlivnějším segmentu celého odvětví očekávat a jaké jsou proti nim marketingové příležitosti?

Mobilní e-sport, tedy zábava na chytrém telefonu

Couter-Strike: Global Offensive, League by Legends nebo Dota 2 jsou nejoblíbenější hry ve světě esportů a není třeba je představovat. A co mobilní e-sporty, stále podceňované nadšenci e-sportů? Nejnovější trendy ukazují, že mobilní hry nabývají na významu nejen mezi příležitostnými hráči. Publikum mobilních sportovních her v posledních několika letech postupně roste.Mobilní hry jsou stále poutavější a dostupnější, a tím roste i jejich atraktivita nejen v očích samotných hráčů, ale i diváků.

Mobilní hry hýbou světem

Hyper-casual hra je mobilní videohra, která se snadno hraje a obvykle se hraje zdarma. Vyznačuje se také velmi minimalistickým uživatelským rozhraním. Tento žánr mobilních her vděčí za svou popularitu mimo jiné jednoduché mechanice a nízkému vstupní prahu, díky kterému zasáhne široké publikum včetně nehráčů.

Pozorovatelé trhu říkají, že se budou intenzivně rozvíjet i imerzivní hry metaverza, které zejména v éře pandemií a následných uzamčení umožňují lidem společenskou interakci a společné prožívání událostí v reálném čase. Je odhadováno, že mobilní hry ve stylu metaverse letos vydělají přes 3,1 miliardy dolarů. Samotná myšlenka metaversum je v podstatě odvážnou vyhlídkou na vytvoření nového, trvalého, napůl virtuálního světa, který je plný sociálních interakcí avatarů a umožňuje vytváření různých systémů, včetně ekonomických. V této fázi můžete pouze popustit uzdu své fantazii a představovat si, jaká metaverze vlastně bude, ale na scéně jsou lídři, kteří se nebojí mířit hodně vysoko.

Pro hráče to znamená více možností, více her, více možností prolínání. Pro ty, kteří hry využívají zřídka nebo vůbec – je to platforma pro setkávání, prožívání věcí, které jsou často mimo jejich možnosti, ale také pro spoluvytváření tohoto světa. Proto jsou herní akce již tak oblíbené.