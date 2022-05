Takto vypadá opravářská sada pro iPhony, kterou začíná Apple půjčovat jablíčkářům

Minulý týden spustil Apple dlouho očekávaný program domácích oprav iPhonů, který světu oznámil již na konci loňska. Ten je sice zatím dostupný jen v USA, jelikož jej však chce kalifornský gigant v průběhu příštího roku rozšířit i do zbytku světa, je i pro tuzemské jablíčkáře více než zajímavý, jelikož oprava iPhonů originálními díly a profesionálním příslušenstvím zkrátka láká. A není se čemu divit.

Na Twitteru začala kolovat první fotka opravářské sady, kterou bude Apple pronajímat za 49 dolarů týdně jablíčkářům, kteří se právě do opravy svého iPhonu budou chtít pustit a nebudou pro to disponovat vhodným nářadím. Ačkoliv jsou na snímku zachyceny jen dva kufry skrývající nářadí, vzhledem k jejich velikosti je naprosto jasné, že z hlediska nářadí bude Apple skutečně velkorysý a svým uživatelům rád zapůjčí naprosto vše, co jen budou potřebovat. Super je pak i to, že nářadí bude přes jeho speciální eshop volně k prodeji, takže si své opravářské sety bude moci nakonec postavit prakticky kdokoliv. Při pohledu na ceny nářadí je nicméně jasné, že zápůjčka bude naprosté většině uživatelů vyhovovat mnohem víc, protože vyjde pro občasné opravy výrazně levněji.