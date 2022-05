Proč odešel šéfdesignér Jony Ive z Applu

Nová kniha redaktora deníku New York Times Trippa Mickla s názvem After Steve hovoří, jak se Apple stal bilionovou společnosti i přes to, že ztratil svou duši v podobě Steva Jobse. Svou knihu popisuje autor v publikovaném článku. Zásadním a smutným krokem v historii Applu po smrti Steva Jobse byl taktéž odchod Jonyho Ivea.

„Psal se rok 2014 a zdálo se, že budoucnost Applu více než kdy jindy závisí na panu Iveovi. Jeho láska k čistým jednoduchým liniím překreslila svět prostřednictvím tak populárních produktů, jako jsou iMac, iPod a iPhone. Nyní seděl u konferenčního stolu s Timem Cookem, generálním ředitelem společnosti (…). Oba chtěli další hit, ale pan Ive prosazoval odhalení produktu, který by byl odvážnější než kterýkoli jiný v historii společnosti.“ Konkrétně šlo o Apple Watch. Jony Ive si údajně představoval jablečné hodinky jako luxusní produkt. Dnešní podoba hodinek jeho vizi neodpovídá. Byť jsou Apple Watch pohledné a v některých edicích dokáží být skutečně luxusní, jedná se spíše o fitness produkt. Ive se v té době kolegům údajně svěřil s tím, že nemá od Applu plnou podporu.

Tim Cook byl ohledně Jonyho Ivea ovšem velmi opatrný a bál se jeho ztráty. V roce 2014 mu totiž manažeři vypracovali jakousi prognózu, z níž plynulo, že odhod Ivea by znamenal ztrátu 50 miliard dolarů z tržní hodnoty Applu. Tehdy tedy okolo 10 %. V další pasáži autor popisuje, jak Ive ohromoval řízením velkého množství lidí. Šlo o násobky 20členného návrhářského týmu, který vedl léta. I tato skutečnost ale přispěla k jeho odchodu. Po letech k Timu Cookovi došel s tím, že je unavený a chce odejít. Po odchodu Steva Jobse totiž převzal také velké množství manažerských povinností. Cook se obával, že by jeho odchod mohl vést k velkému prodeji akcií. Generální manažer Applu mu tehdy nabídl částečný úvazek s tím, že se zaměří pouze na design produktů. Jak to ale později dopadlo již každý ví. Jony Ivea údajně toho večera řekl, že „Umění potřebuje správný prostor a podporu, aby mohlo růst. A je to obzvláště důležité, když jste opravdu velcí“.