Proč Apple ještě nepřidal Always-on na iPhony? Odpověď máme možná již roky před očima

Jednou z nejvymodlenějších novinek u iPhonů je v posledních několika letech bezesporu nasazení funkce Always-on, díky které bychom tak na jejich displejích viděli neustále pár základních informací v čele s časem, datem či třeba základními notifikacemi. Apple měl sice v minulosti nad nasazením této vychytávky uvažovat, vždy však z těchto úvah sešlo a jablíčkáři se tak museli spokojit se zobrazením informací na displeji jen při jeho zapnutí, což mnohé z nich vedlo k tvrdé kritice Applu a posměškům na jeho účet, že tuto technologií neumí, zatímco násobně levnější Androidy ji již standardně nabízí. Proč tomu tak je přitom máme možná již řadu let před sebou, jen si to neuvědomujeme.

Hned na úvod je třeba říci, že myslet si, že Apple není schopen na iPhony nasadil Always-on je naprosto zcestné. Při jeho technologických i finančních možnostech je pro něj totiž z logiky věci nasazení podobného prvku otázkou lusknutí prstu. Přeci jen, v jeho řadách pracují nejlepší z nejlepších a díly mu dodávají taktéž nejlepší z nejlepších, takže v tomto směru jej bota absolutně netlačí. Přesně proto si je tak třeba položit otázku, proč jsme se ještě Always-on nedočkali, zcela jinak. Znít by totiž měla spíš ve stylu: “Jaký je záměr Applu Always-on na své mobilní produkty nenasadit?”. Když se totiž zeptáme takto, k možné odpovědi se dobereme snáz.

Nadcházející řádky berte prosím jako čistou spekulaci, která však začíná rezonovat mezi jablíčkáři na zahraničních fórech čím dál víc a když se nad ní zamyslíte, dává poměrně značný smysl. Always-on na iPhonech možná stále nemáme jen a pouze kvůli tomu, že Apple chce, abychom měli na zápěstí Apple Watch a příchozí notifikace, datum, čas či obecně prvky, které by šlo zobrazit přes Always-on, jsme tak kontrolovali přes ně. Právě tímto postojem totiž reálně může jejich prodejnost uměle navyšovat, jelikož přeci jen kontrola notifikací, času a tak podobně pohledem na zápěstí je výrazně rychlejší a pohodlnější než odemknutí displeje iPhonu. Navíc přes Apple Watch toho lze dělat mnohem víc než jen kontrolovat pár věcí, což jim hraje do karet a v očích uživatelů z nich dělá smysluplnější produkt, než se zprvu mohlo zdát.

Možná budete namítat, proč tedy ostatní výrobci smartphonů Always-on nasazují jak na mobilech, tak hodinkách. Na to však lze jednoduše říci, že mají prostě jen jinou prodejní strategii než Apple a zkrátka dávají důraz na jiné směry jejich podnikání. Žádný výrobce na světě navíc nemá tak extrémně propojené své produktové portfolio jako tomu je u Applu, kvůli čemuž se tak dá říci, že u konkurence přeci jen Always-on všude nějaký smysl dávat může. Respektive, Always-on je zde nasazen proto, že konkurenční smartwatch ztrácí na jiných věcech – tedy konkrétně výše zmíněné propojitelnosti.

Bude velmi zajímavé sledovat, co Apple s Always-on do budoucna vymyslí, respektive zda se jej rozhodne nasadit na iPhony či nikoliv. Ať už se však rozhodne jakkoliv, nebude to prakticky 100% s ohledem na uživatelský komfort, ale jen dle svého uvážení podle plánované produktové strategie. Snad tedy bude lidem co nejvíce po chuti.