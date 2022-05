Před nějakou dobou Apple vylepšil způsob, jakým se můžete prostřednictvím iPhonu budit. Zatímco před několika lety váš jablečný telefon dokázal budit klasickým budíkem, tak aktuálně již můžeme využívat funkci Spánek. Zde si uživatel nastaví rozvrh spánku včetně večerky a buzení s tím, že následně už se nemusí prakticky o nic starat a budíky manuálně zapínat. Mezi jednu z možností, kterou si při buzení pomocí Spánku můžete nastavit, patří samozřejmě budící zvuk. Nutno zmínit, že tyto zvuky jsou opravdu velmi příjemné a o to větší škoda je, že nejsou k dispozici pro klasický budík, který čas od času můžeme chtít využít.

Jak stáhnout budící zvuky ze Spánku a přidat je ke klasickým budíkům na iPhone

V případě, že jste si někdy chtěli u klasického budíku zvuk ze Spánku nastavit, tak pro vás mám dobrou zprávu. Veškeré zvuky jsou totiž volně k dispozici ke stažení. To znamená, že je stačí na Macu stáhnout, následně vložit do iPhonu, a poté už jen v rámci budíku nastavit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem tohoto můžete docílit:

Prvně je nutné si zvuky ze Spánku stáhnout – klepněte na tento odkaz.

– klepněte na Jakmile veškeré zvuky stáhnete, tak připojte váš iPhone pomocí Lightning kabelu k Macu.

Následně, po připojení, otevřete nativní Finder.

Zde v levém panelu najděte záložku s vaším iPhonem a klepněte na ni.

Poté si v novém okně otevřete stažené budící zvuky ve formátu M4R.

Následně všechny tyto zvuky přetáhněte do okna s vaším iPhonem.

Jakmile se ve spodní části dokončí synchronizace zvuků, můžete iPhone odpojit.

Nyní už jen stačí, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Hodiny, kde si rozklikněte konkrétní budík, a poté kolonku Zvuk. Zde už se vám veškeré zvuky v horní části kategorie Vyzvánění zobrazí. Stačí si tedy klepnutím zvuk vybrat, a poté stisknout Zpět vlevo nahoře. Nutno ale zmínit, že jsou bohužel tyto zvuky omezeny na dobu trvání 40 sekund – delší vyzvánění bohužel iPhone nepodporuje, takže jsou některé zvuky o pár (desítek) sekund zkrácené. Pokud byste si chtěli zvuky stáhnout v plném znění ve formátu MP3 či M4A, tak stačí klepnout na tento odkaz.