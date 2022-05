iPhone klávesnice se zasekává je termín, který s největší pravděpodobností někdy vyhledá každý majitel jablečného telefonu. Dost možná už jste se někdy ocitli v situaci, kdy vám klávesnice na iPhone ihned nereagovala na stisknuté znaky, popřípadě může trvat, než se klávesnice vůbec zobrazí. Ani jeden z těchto problémů není zrovna dvakrát příjemný a uživatele tak dokáže pořádně rozhořčit. Většina problémů v iOS má však naštěstí své řešení a stejně to platí i v případě zasekávající se klávesnice na iPhone. Máte-li i vy problémy s klávesnicí na jablečném telefonu, tak se vám tento článek bude hodit.

iPhone klávesnice se zasekává: Jak tento problém jednoduše vyřešit

Příčinou zasekávání klávesnice na iPhone je její slovník. Možná jste si všimli toho, že když jste v rámci iOS napsali nějaké nespisovné či cizí slovo, tak se vám ho systém pokusil opravit, avšak pokud jste jej psali opakovaně, tak si jakýmsi způsobem „zvykl“ a usoudil, že je tohle slovo pro vás správné, tudíž s pokusy o opravu přestal. Taková slova si iPhone přidá do slovníku a problém je v tom, že jakmile se za dobu několika let nahromadí, tak to slovník jednoduše přestane zvládat a začne způsobovat zasekávající se klávesnici. Řešením je tak provedení kompletního resetu slovníku klávesnice, který provedete následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kousek níže, kde najděte a rozklikněte Obecné.

Následně v této sekci sjeďte úplně dolů a rozklikněte kolonku Přenést nebo resetovat iPhone.

Poté ve spodní části obrazovky stiskněte možnost Resetovat.

Tímto se zobrazí menu, ve kterém klepnutím vyberte Obnovit slovník klávesnice.

Nakonec stačí, abyste zadali svůj kód a reset potvrdili.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné resetovat slovník na iPhone pro vyřešení zasekávání klávesnice. Nutno zmínit, že provedením výše uvedeného postupu nepřijdete o žádná data ani nastavení, takže se není čeho obávat. Dojde pouze k tomu, že se vymaže paměť slovníku jablečného telefonu, což pro vás znamená, že budete iPhone muset některým specifickým slovům, které se ve slovníku nenachází, opětovně naučit. Nejedná se však o problém, pouze párkrát nenecháte systém konkrétní slova opravit a za pár dní tak bude iPhone většinu potřebných slov znát. K zasekávání klávesnice může často docházet také po provedení aktualizace iOS – i v takové situaci lze reset slovníku pro vyřešení problému využít.