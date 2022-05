Apple nepřímo oznámil, že nových iPhonů 14 (Pro) bude na podzim nedostatek

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že dostupnost nových iPhonů za poslední roky nebyla týdny či mnohdy i měsíce úplně růžová a jablíčkáře si na ně tak museli mnohdy počkat mnohem déle, než je zdrávo. Pokud si však myslíte, že se Apple z těchto nezdarů poučil a letošek bude tedy v tomto směru jiný, jste zřejmě na omylu. Kvůli problémům s dodavatelskými řetězcem, které jsou způsobeny kombinací pandemie koronaviru s materiální krizí totiž Apple na oznámení finančních výsledku upozornil s předstihem na to, že problémy s dostupností produktů budou pokračovat i nadále. A jelikož se představení iPhonů 14 (Pro) kvapem blíží, bylo by překvapivé, kdyby se jich problémy nedotkly.

Obecně se dá říci, že výroba nové generace iPhonů je problematická sama o sobě kvůli nutnosti dodavatelského řetězce přijmout nové postupy a nová řešení, které si rok od roku pokročilejší generace iPhonů vyžadují. Ostatně, přesně z tohoto důvodu svět čekal například v roce 2017 od září až do listopadu na to, až se začne prodávat iPhone X, jelikož se jednalo o výrazně pozměněný model, se kterým zkrátka neměli dodavatelé Applu zkušenosti. Letošek má být sice v tomto směru relativně přivětivý, jelikož největším upgradem bude u řady Pro nahrazení výřezu v displeji dvojicí průstřelů, avšak i toto řešení dá zcela určitě dodavatelům Applu zabrat. Když k tomu navíc přičteme současnou situaci ve světě, kdy je velký nedostatek čipů i celé řady surovin, je varování Applu na to, že může být na podzim zle, relativně logické vyústění. Nezbývá tudíž než doufat, že tak zle nakonec nebude a my se novinek dočkáme s dodáním v solidní době.