7 her a aplikací které dnes na iOS a iPadOS získáte výhodněji (2. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hra Active Neurons 2 potěší především milovníky logických her. V tomto titulu se vaším hlavním úkolem stane, abyste posbírali co možná nejvíce takzvané energie, díky čemuž budete moci objevit dvanáct největších vynálezů lidstva. Nebude to ale tak jednoduché. Poradit si totiž budete muset i s nebezpečnými částicemi, které jsou destruktivní.

Fotogalerie Active Neurons 2 0 Active Neurons 2 1 Active Neurons 2 2 Active Neurons 2 3 Vstoupit do galerie

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)