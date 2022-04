Recenze powerbanky Chargeasap Flash PRO – šťáva pro váš MacBook kdekoliv a kdykoliv

V dnešní recenzi se podíváme na prémiovou powerbanku od společnosti Chargeasap, konkrétně na model Flash PRO USB-C, který se pyšní hned několika velice zajímavými vychytávkami a funkcemi. Především jde však o dostatečně výkonnou powerbanku na to, aby bez problému dokázala nabít takřka jakýkoliv MacBook do jeho plné kapacity, či aby posloužila jako spolehlivá nabíjecí stanice pro všechny vaše elektronické gadgety. Dokáže totiž nabídnout celkový nabíjecí výkon až 190W při připojení až pěti zařízení najednou. Pojďme se tedy podívat, o čem je vlastně řeč a jak se powerbanka osvědčila v praxi.

Specifikace

Srdcem tohoto modelu je speciální bateriový modul vyrobený z grafénových baterií (celkem 5 21700 mAh baterií Panasonic) o celkové kapacitě 25 000 mAh/ 92,5 Wh. Ten napájí celkem 5 nabíjecích rozhraní se souhrnným výstupním výkonem až 190 W. Mezi tato rozhraní patří trojice USB-C konektorů s maximálními výkony 100, 60 a 20W, podporou pro Quick Charge 3.0 a další standardy a technologie rychlého nabíjení (VOOC, SVOOC, Super Flash, Super Charge apod.) Dále na powerbance najdeme jeden USB-A port, který poskytuje nabíjecí výkon 50W opět s podporou Quick Charge. Na čelní straně powerbanky pak najdeme bezdrátovou nabíječku standardu Qi, která disponuje nabíjecím výkonem až 15W (výrobce má k dispozici také specifický model pro Apple uživatele, na kterém se nachází ještě dedikovaný 5W nabíjecí port Apple Watch).

Nabíjení powerbanky probíhá za pomocí nejsilnějšího USB-C konektoru a z prázdna do plna zabere zhruba 90-100 minut, přičemž posledních pár procent kapacity trvá nejdéle. Do zhruba 90% kapacity nabití to powerbanka zvládne zhruba za hodinu (testováno s 61W nabíjecím adaptérem). Powerbanka však podporuje maximální příkon až 100W a za použití adekvátního adaptéru by mělo být možné ji nabít z prázdna do plna za zhruba 70 minut. Výrobce udává deklarovanou 100% životnost kolem 2 000 nabíjecích cyklů a/nebo pěti let používání, po kterých začne dostupná kapacita akumulátoru pochopitelně ubývat. Powerbanka je dostupná ve dvou barevných variantách (černá a stříbrná), dvou provedeních (pro Android a Apple uživatele) a váží 583 gramů.

Provedení a konektivita

Powerbanka je kompletně vyrobena z hliníku, pouze spodní a horní panely jsou plastové. Na jedné straně najdeme logo společnosti Chargeasap, na té druhé pak OLED displej o úhlopříčce 1,3″ a podložku pro bezdrátové nabíjení, která se nachází kousek pod displejem. Boky zařízení jsou oblé a díky tomu se s powerbankou dobře manipuluje. Zdaleka nejdůležitější je na zařízení horní panel, na kterém se nachází všechny nabíjecí konektory. Konkrétně jsou zde 4, a to 3 USB-C (označené C1, C2 a C3) a jeden USB-A. Každý konektor je následně označen maximálním nabíjecím výkonem, který dokáže připojenému zařízení nabídnout. Nejsilnější je konektor C1 s podporou 100W nabíjení (zároveň jde i o konektor, jehož prostřednictvím se powerbanka nabíjí). Vedle se nachází C2 s výkonem nabíjení 20W, C3 pak nabídne 60W. Skrze USB-A je možné nabíjet až 50W, konektor navíc podporuje funkci Quickcharge 3.0.

Za zmínku rozhodně stojí integrovaný OLED displej, který nabízí velice užitečné diagnostické informace o provozu powerbanky. Najdeme na něm monitor aktivity jednotlivých portů, v rámci kterého je možné číst informace o aktuálním výkonu, napětí a dodávaném proudu. Dále se zde nachází informace o celkovém stavu baterie powerbanky, teplotě bateriových článků a celkovému odchozímu výkonu napříč všemi porty. Displej je značnou devízou tohoto modelu a díky němu máte okamžitě přehled o všech výše uvedených metrikách.

Výkon

V rámci vlastního měření jsem powerbanku využíval k nabíjení 13″ MacBooku Pro (2019), iPhonu SE (2020), Apple Watch Series 4 a 12,9″ iPadu Pro (2021). Vzhledem ke kapacitě a deklarovaným hodnotám jsem byl nejvíce zvědavý na použití s MacBookem. Ten dokázala Powerbanka nabít z prázdna do plna za necelou hodinu a půl (při využití 100W konektoru), po dokončení nabíjení v ní zůstalo ještě zhruba 1-2% kapacity. MacBook byl po dobu nabíjení v provozu, dosažené časové hodnoty tak nemusí být nutně reprezentativní, neboť se může lišit způsob používání MacBooku v průběhu nabíjení. Při využití slabšího, 60W konektoru se mi plně nabít MacBook Pro nepodařilo, powerbanka se zcela vybila a MacBook byl dobitý na zhruba 75%. O nabíjení prostřednictvím nejslabšího 20W konektoru asi není třeba se rozepisovat.

Co se týče nabíjení iPhonu SE, zde trvalo nabíjení za pomocí 20W konektoru zhruba 70 minut, přičemž z powerbanky zmizelo cca 15% kapacity. iPad Pro powerbanka nabyla z prázdna do plna zhruba za 3 hodiny, přičemž při použití 20W konektoru v ní po nabití zbylo zhruba 35% kapacity. Nabíjení Apple Watch (Series 4) zabralo zhruba 75 minut a při použití standardního kabelu s USB-C koncovkou a jeho zapojením do 20W konektoru kompletní nabití hodinek z powerbanky vysálo pouze 5% kapacity baterie. Z výše uvedeného si tedy můžete udělat představu o tom, co všechno a jak rychle je powerbanka schopná nabít. Velkou výhodou je, že je možné sledovat průběh nabíjení na vestavěném displeji. Po celou dobu testování teplota v baterii nepřekročila 40 stupňů (ani v režimu napájení 3 připojených zařízení a současného nabíjení).

Závěr

Powerbanka Chargeasap Flash Pro je vlastně druhou vývojovou iterací prémiové powerbanky od Chargeasap, která navazuje na předešlý model Flash 2.0. V obou případech jde o produkty vzniklé díky komunitnímu financování prostřednictvím úspěšných crowdfundingových kampaní a dá se tedy říci, že jde o produkty, kteří zákazníci opravdu chtějí. V případě tohoto modelu jeho největší nevýhodou především vysoká cena, která je způsobena jak nabízenou kapacitou, tak technologickou výbavou a schopnostmi powerbanky. Pokud se přes tento aspekt dokážete přenést a nevadí vám utratit zhruba 6 tisíc korun za powerbanku, dostanete do rukou za oplátku skutečně výkonný a univerzální záložní zdroj energie, kterým nabijete prakticky cokoliv. Uživatelé hluboko zakořenění v Apple ekosystému pak zcela jistě ocení i specifickou „Apple“ verzi powerbanky s názvem Flash Pro Plus, která nabídne za drobný příplatek i dedikovaný nabíjecí port pro Apple Watch. Ani testovaná verze (určená spíše pro uživatele Androidu) však není vůbec špatná a své fanoušky si zcela jistě najde, navzdory vyšší ceně. Vše ostatní ji totiž velmi dobře vyvažuje.

