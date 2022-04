Unikly části displeje iPhonů 14 (Pro), odhalují jejich finální design

Přestože se Apple snaží bojovat s úniky, jak jen může, ani v letošním roce se mu to v souvislosti s iPhony 14 (Pro) chystanými na podzim přespříliš nedaří. Informací o těchto telefonech máme totiž v současnosti k dispozici již víc než dost a nyní se k nim začínají přidávat i první reálné fotky, které dosavadní spekulace potvrzují. Před pár hodinami se například dostaly na světlo světa části displejů iPhonů 14 (Pro), díky čemuž je tak de facto potvrzen design přední strany spolu s chystanými modely.

Fotka částí displejů “čtrnáctek” se objevila konkrétně na sociální síti Weibo, kam jí umístili leakeři s velmi slušnou úspěšností v posledních letech. Jak můžete sami vidět na prvním snímku v galerii pod tímto odstavcem, na kterém jsou části displeje zachyceny, dočkat bychom se skutečně měli dvou 6,7” modelů Max a dvou 6,1” iPhonů. Levnější modely dostanou opět výřez v displeji, řada Pro pak nabídne místo něj dvojici průstřelu spolu s mírně užšími rámečky kolem displeje jako takového, díky čemiž budou působit celkově modernějším dojmem.

Ačkoliv se z fotky už nedá vyčíst zhola nic, z dřívějších úniků informací víme například to, že by se měla řada Pro dočkat například nasazení 48MPx širokoúhlého fotoaparátu či čipsetu A16 Bionic, který má být právě pro iPhony 13 Pro exkluzivní. Co dalšího si pro nás Apple připraví je nicméně v současnosti záhadou, jelikož se nezdá, že by měl něco dalšího velkého v plánu, což je však na druhou stranu poměrně zvláštní.