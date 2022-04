Šéf Applu: Androiďáci přecházeli na začátku letoška na iPhony jako diví

Včerejší noc se ve světě Applu točila zejména kolem oznámení jeho finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí, které byly dle očekávání velmi dobré. Kromě nich však Apple ústy svého šéfa oznámil celou řadu dalších zajímavostí v čele s tím, jak jsou jeho produkty oblíbené u dosavadních vyznavačů konkurence.

V rámci oznámení finančních výsledků prozradil šéf Applu Tim Cook v jednom z rozhovorů, že iPhony 13 (Pro) byly velkým prodejním hitem a to nejen mezi dlouholetými fanoušky Applu, ale taktéž mezi iPhony dosud nepolíbenými lidmi, které Apple označuje jako “přecházeče” zejména z Androidu. Přesné číslo sice Tim Cook neprozradil, nechal se však slyšet, že bylo silně dvouciferné. Zdá se tedy, že iPhony lákají mezi jablíčkáři čím dál více, což je pro Apple naprosto skvělá zpráva a to hned ze dvou důvodů. Jednak má totiž rázem nové kupce pro hardware, ale co je možná ještě důležitější, zákazníky pro služby, u kterých má rozhodně co nabídnout. Pokud se tedy Applu podaří nové uživatele takříkajíc “zaháčkovat” ve svém ekosystému, má velkou šanci, že z něj už nepláchnou. Bohužel však nevíme, kolik uživatelů se vydalo opačným směrem, kvůli čemuž je třeba říci, že celé číslo může být do značné míry zkreslené.