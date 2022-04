Apple začal vyrábět iPhony 13 už i v Brazílii

Je tomu jen pár týdnů, co svět obletěly zprávy o tom, že Apple spouští výrobu iPhonů 13 v Indii, čímž se snaží co nejvíce diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec. V předešlých letech se totiž naplno ukázalo, že soustředit jej prakticky jen v Číně je například kvůli možným pandemiím nemocí způsobujících uzavírání provozů velmi riskantní. A jak se zdá, Indie Applu ani zdaleka nestačí – “třináctky” totiž začal nyní vyrábět i v Brazílii.

iPhone 13 PRODUCT(RED) iPhone 13 prvni dojmy 1 iPhone 13 prvni dojmy 2 iPhone 13 prvni dojmy 3 iPhone 13 prvni dojmy 4 +11 fotek iPhone 13 prvni dojmy 5 iPhone 13 prvni dojmy 6 iPhone 13 prvni dojmy 7 iPhone 13 prvni dojmy 8 iPhone 13 prvni dojmy 9 iPhone 13 prvni dojmy 10 iPhone 13 prvni dojmy 11 iPhone 13 prvni dojmy 12 iPhone 13 prvni dojmy 13 iPhone 13 prvni dojmy 14 Vstoupit do galerie

O vstupu Applu s jeho výrobou do Brazílie se začalo šuškat již před několika lety s tím, že v ní dokonce iPhony už i vznikaly. Zpravidla se však jednalo o starší modely, kterými zřejmě nechtěl Apple zatěžovat svůj hlavní dodavatelský řetězec. Jeden ze čtenářů portálu 9to5mac, který si nedávno iPhone 13 v Brazílii zakoupil, si však na jeho balení všiml toho, že právě v této zemi byl i vyroben. Poměrně zajímavé je nicméně to, že po dalším zkoumání u tamních prodejců zjistil, že jsou v Brazílii dle všeho vyráběny jen iPhony 13, řada 13 mini je do země i nadále dovážena.

Spuštění výroby iPhonů 13 v Brazílii může Applu přinést celou řadu výhod. Kromě dalšího roztříštění dodavatelského řetězce je to pak i teoretická možnost zlevnit tyto modely v zemi a to díky odpadnutí vysokých dovozních cel, které jsou na zahraniční produkty dlouhodobě uvaleny a kvůli kterým jsou (nejen) Apple produkty v Brazílii nejdražší na světě. Na to, zda v zemi výrobu aktuálních řad ponechá, si nicméně budeme muset počkat do následujících měsíců dle toho, jak se tamní výroba osvědčí.