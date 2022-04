Oprava iPhone: Zde stáhnete potřebné manuály pro iPhony z posledních tří let

Oprava iPhone je díky čerstvému kroku Applu opět o něco jednodušší – tedy minimálně ta uživatelská. Kalifornský gigant totiž v rámci spuštění svého domáckého opravného programu, v jehož rámci bude prodávat originální díly pro své iPhony domácím kutilům, totiž zveřejnil na svém webu sérií manuálů, které mají v jejich opravách pomoci. A jelikož obsahují prakticky vše, co si lze v domácích podmínkách opravit, jsou pro domácí kutily, kteří právě s opravami začínají jako dělané.

De facto jedinou nevýhodou manuálů je to, že jsou kompletně v angličtině. Domácí opravárenský program je totiž v současnosti spuštěn jen v USA, kvůli čemuž se tak k originálním dílům u nás zatím stále nedostaneme. Nicméně vzhledem k tomu, že neoriginální díly jsou svými technickými specifikacemi originálům velmi blízké, neřku-li stejné, lze manuály psané servisními techniky Applu využít samozřejmě i při jejich použití. Super je navíc to, že v nich Apple nešetří obrázkovými návody, díky čemuž je tak pochopení opravného procesu ještě o něco snadnější. Počítejte nicméně s tím, že jsou manuály dostupné jen pro iPhony 12 (Pro), 13 (Pro) a SE 3. Pustíte-li se tedy do oprav jiných modelů, bude potřeba určitá míra improvizace, byť typově se bude jednat o tytéž opravy, které naleznete v manuálech prolistovatelných níže.