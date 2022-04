Instagram testuje novou funkci, ocení ji zejména influenceři

I populární sociální sítě dostávají tu a tam zajímavou novinku. Nutno ovšem dodat, že se pouze zřídka jedná o něco zásadního. Nyní Instagram testuje vychytávku, která uživatelům umožní v profilu zvýraznit určité příspěvky.

Novou funkci jde přímo srovnat s funkcí „Připnutého tweetu“ na Twitteru. Jakmile zobrazíte profil uživatele, tak uvidíte konkrétní jeden tweet, přičemž nezáleží, kdy byl tento tweet napsán. Přesně tuto funkci testuje Instagram u některých uživatelů. Je zde ale ten rozdíl, že příspěvků lze takto zvýraznit hned několik. Pokud tedy Instagram s touto funkcí opravdu přijde, půjde de facto o navázání na zvýraznění stories, které lze uložit a nechat zobrazit na profilu nad fotografiemi. Nutno taktéž dodat, že funkci by ocenili zejména influenceři. kteří by tak trvale mohli mít na svém profilu zobrazeny „spolupráce“. Jestliže tato novinka dorazí, jistě to nebude u všech současně. Na svém Instagramu jsem kupříkladu dnes začal pozorovat u prohlížení Reels upozornění na možnost použití zvukové stopy z právě prohlíženého videa (pokud tam zvuková stopa z databáze použita byla), a to v pravém dolním rohu. Co na funkci „zvýraznění příspěvků“ říkáte? Dává vám smysl a použili byste ji?