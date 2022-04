iFixit: Program Applu pro domácí opravy iPhonů je skvělý, má však velký háček

Jednou z nejzajímavějších událostí ze světa Applu posledních několika dní a možná i týdnů je bezesporu včerejší spuštění loni oznámeného programu pro domácí opravy iPhonů, v rámci kterého bude kalifornský gigant poskytovat zájemcům o opravy jejich zařízení originální díly, nástroje či manuály. Zdánlivě skvělý krok má však dle odborníků z iFixit, kteří se dlouhodobě zabývají opravami elektroniky, jeden vcelku velký háček, který by se mohl projevit v budoucnu.

Odborníci z iFixit upozorňují konkrétně na to, že v rámci domácí opravy iPhonu vyžaduje Apple při objednávce vyplnění IMEI či sériového čísla zařízení, které bude dílem opravováno, přičemž následně musí být díl softwarově spárován s daným iPhonem, aby byla oprava dokončena. A právě v tomto procesu je dle iFixit velký háček, jelikož je poměrně pravděpodobné, že bude tento mechanismus do budoucna využit k ještě většímu znemožnění oprav neautorizovanými servisy. Jinými slovy, Apple si bude schopen díky ověření dílu přes IMEI daleko lépe “uzamknout” celý hardware, což může být do budoucna problém. Na druhou stranu, díky dostupným dílům budou opravy ve výsledku dostupnější a i spolehlivější, jelikož budou prováděny pomocí originálních dílů. Zda se Apple k většímu uzamčení oprav do budoucna odhodlá či nikoliv nicméně ukáže ve výsledku až čas.