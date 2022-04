Petr Svoboda: Polda se prodává na Androidu 5x víc než na iPhonu

Pánové z herního magazínu Vortex na svém YouTube kanálu zveřejnili během včerejšího dne rozhovor s Petrem Svobodou, autorem dnes již legendární série Polda. Během rozhovoru se Petr rozpovídal také o pár věcech, které se týkají nás, hráčů na macOS a iOS. Novinkou, která zřejmě potěší každého, kdo si chce zahrát zbrusu nový díl Podla 7 na Macu, je fakt, že Petr spolu se svým týmem Zima Software již usilovně pracuje na verzi pro macOS. Ta má tedy dokonce přednost před verzí pro Android a iOS a světlo světa by měla spatřit relativně brzy.

Další zajímavostí, kterou Petr prozradil, jsou prodeje předchozích dílů Poldy na iOS a Androidu. I když sám autor série uznal, že pirátství, se kterým aktuální sedmý díl Poldy bojuje, je na iOS téměř neexistující záležitostí, ani tak se prodeje na iOS nevyrovnají těm na Androidu. Na obou mobilních platformách vyšly prozatím všechny vydané díly Poldy s výjimkou nejnovější sedmé verze a tak má Petr již opravdu co poměřovat. Na Androidu jsou, co se konkrétně Poldy týká, prodeje 5x větší než na iOS, uvedl Petr Svoboda. Jedná se o poměrně překvapivé tvrzení, protože doposud se vždy App Store pro iOS prezentoval jako místo, kde vývojáři vydělávají mnohonásobně více než na Google Play. V případě Poldy to však neplatí.

Polda 7 pro iOS a Android však samozřejmě vyjde a autoři na této verzi začnou pracovat hned po dokončení macOS verze. Na celý rozhovor se můžete podívat na videu níže a pokud byste chtěli autora podpořit a máte z nějakého záhadného důvodu PC, pak si můžete zakoupit Poldu 7 na PC.

Hru Polda 7 na PC si můžete zakoupit přímo zde.