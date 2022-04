Face ID u iPhonu 13 se od toho z iPhonu 12 výrazně liší

Face ID je aktuálně nedílnou součástí všech novějších telefonů od Applu. Vůbec poprvé jsme se jeho nasazení dočkali v roce 2017, a to konkrétně u modelu iPhone X, který určil to, jakým směrem se jablečné telefony budou v následujících letech ubírat. Dlouhá léta bylo Face ID prakticky beze změny, byť se dlouhou dobu mluvilo o jeho zmenšení. Nakonec jsme se s příchodem iPhonů 13 (Pro) zmenšení Face ID a jeho výřezu skutečně dočkali. Apple tuto změnu při představení pojal letem světem, ve skutečnosti se však jedná o vskutku zásadní změnu, která si zajisté zaslouží více pozornosti.

Abychom si vysvětlili, jak se u nejnovějších „třináctek“ Face ID změnilo, tak si vedle sebe postavíme jeho verzi z iPhonu 12 Pro a 13 Pro. Pokud si vezmeme čistě modul Face ID z iPhonu 12 Pro, tak si můžeme všimnout, že je větší a má jiné rozpoložení součástí. Zleva se tak nachází infračervená kamera, klasická přední kamera a projektor teček, zatímco na iPhonu 13 Pro je pořadí součástí zleva přední kamera, projektor teček a infračervená kamera. Jak klasická, tak i infračervená kamera vypadá v obou případech stejně, rozdíl lze však pozorovat u projektoru teček, který je u iPhonů 13 (Pro) vyspělejší, byť se to na první pohled nemusí zdát. V čem přesně je projektor teček u nejnovějšího modelu vyspělejší?

Nedílnou součástí Face ID je mimo jiné také tzv. flood illuminator, který slouží k jakémusi osvícení tváře ve špatných světelných podmínkách – právě díky němu odemknete svůj iPhone třeba i v noci. Zatímco u iPhonů 12 a starších je flood illuminator součástí flex kabelu s horním sluchátkem, tak u iPhonů 13 je přímo integrován v rámci zmíněného projektoru teček. Právě díky této změně mohl Apple provést výrazné zmenšení Face ID, jelikož se mu prakticky povedlo spojit dvě součásti Face ID do jedné. Pokud byste chtěli o Face ID v iPhonech 13 zjistit více, tak se níže můžete podívat na video z kanálu REWA Technology, která se již po dobu několika let věnuje těm nejsložitějším opravám jablečných zařízení, a to včetně Face ID, které naprostá většina opravářů není schopna opravit či vyměnit.