Chystají se iMessages na Android? iOS 15.5 to možná naznačuje

Přestože se včera vydané bety iOS 15.5 a dalších nových OS Applu na první pohled nezdají ničím výjimečné, kvůli čemuž jsou uživateli vnímáni spíš jako poslední opravy stávajících verzí systémů, pravdou je, že možná skrývají poměrně zásadní věc označitelnou klidně i za revoluci. Vývojáři Stevu Moserovi, který je prohledáváním nejen bet na internetu již proslulý, se totiž podařilo v kódu bety iOS 15.5 najít náznak toho, že by iMessages mohly zamířit z Apple produktů i jinam – tedy jinými slovy například na Android.

iOS 15.4 Beta 3 changes 🧵: This update mostly contains small text changes. Apple changed “people who are using an Apple device” to “contacts who are using iMessage”. Minor change or could it be related to recent EU regulation? iMessage coming to Android? pic.twitter.com/xoKqT8UaUv

— Steve Moser (@SteveMoser) April 26, 2022