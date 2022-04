Na Macu si lze nově zahrát God of War

Uživatelé streamovací služby GeForce Now mají další důvod k radosti. Hratelný na ní totiž nyní nově je PC port fenomenální hry God of War, která byla ještě donedávna exkluzivitou pro konzole PlayStation. To už však neplatí, díky čemuž si tak titul můžete zahrát i na Macu.

PC port hry God of War je přijímaný hráči podobně pozitivně jako původní hra. Majitelé členství RTX 3080 si jej navíc mohou vychutnat tak, jak to vývojáři zamýšleli. Na PC nebo chytrých telefonech s OS Android se jim nabízí rozlišení 1440p při 120 FPS a latence, která snese srovnání i s konzolovým hraním. Přítomnost technologií NVIDIA DLSS využívající AI pro dosažení kombinace vysokého výkonu a detailního obrazu a NVIDIA Reflex pro lepší odezvu na ovládání zážitek ještě více prohlubuje. Majitelé SHIELD TV se mohou těšit dokonce na 4K rozlišení při 60 FPS. Co se pak týče jablíčkářů, ti si mohou God of War užít na Macích a to v rozlišení v rozlišení až 1440p nebo 1600p. Ačkoliv se tedy nebude jednat o takový zážitek jako třeba z konzolí, rozhodně bude stát za to, což je rozhodně pozitivní.

