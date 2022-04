Donald Trump prozradil, zda se vrátí na Twitter po jeho koupi Muskem

Bývalý americký prezident Donald Trump byl ještě nedávno považován za jednu z nejviditelnějších osobností na Twitteru. Na této sociální síti totiž působil jednak dlouhodobě a jednak velmi aktivně, což mu ve výsledku nakonec zlomilo i vaz. Ve svých tweetech se totiž nebál leckdy šířit nenávist či dezinformace, kvůli čemuž jej nakonec Twitter zablokoval a Trump si tak musel ke své nevoli začít hledat nové útočiště, které si nakonec i vytvořil. A ačkoliv se mu nyní u Twitteru blýská na lepší časy, comeback nechystá.

O návratu Donalda Trumpa na Twitter se začalo hovořit prakticky ihned po včerejším oznámení koupě této sociální sítě Elonem Muskem. Jak se však nyní ukázalo, i kdyby byl Trumpův ban zrušen, bývalý americký prezident na návrat nemyslí. Tvrdil to alespoň dnes v rozhovoru pro CNBC, ve kterém se nechal mimo jiné slyšet, že do týdne bude na své vlastní sociální síti Truth Social. Jak se však zdá, na Twitter se nevrátí nikoliv kvůli zášti k němu, ale jen kvůli snaze vybudovat co největší sociální síť z té své. Na konto Elona Muska totiž prohlásil, že jej má moc rád a je to vynikající člověk. Jeho koupě Twitteru tedy Trumpa potěšila, protože i on sám udělal dle svých slov v době, kdy seděl v Bílém domě, pro tuto sociální síť skutečně hodně. O to víc jej zklamalo, jak se k němu následně zachovala.