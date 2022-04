Elon Musk koupil Twitter

Jeden z nejpřekvapivějších nákupů letoška je oficiálně potvrzen. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o koupi sociální sítě Twitter spoluzakladatelem Tesly, SpaceX či Starlink Elonem Muskem. Ten choval dlouhodobě k této sociální síti sympatie, až se nakonec rozhodl, že je přetaví ve vlastnictví.

Podle oficiálních informací, které jako první zveřejnila agentura Bloomberg, zaplatí Elon Musk za Twitter 44 miliard dolarů, což odpovídá 54,20 dolarům za jednu akcii, což je mimochodem více, než za kolik se v současnosti obchodují na burze. I z toho je tak zcela evidentní, jak moc Muskovi o tuto sociální síť šlo. Je nicméně otázkou, co vše s ní bude v nadcházejících měsících či letech provádět, jelikož své plány tak úplně neoznámil. Nechal se totiž slyšet jen ohledně toho, že je ve Twitteru obrovský potenciál, který však není využit a on by mu v jeho využití proto co nejvíce pomohl.

Jelikož se jedná o velkou akvizici, jako již tradičně ji bude třeba nechat prozkoumat příslušnými regulačními orgány. Je proto otázkou, jak rychle se Muskovi podaří koupě dokončit, byť je vzhledem k naplánování koupě pravděpodobné, že se tak stane do konce letoška. Je nicméně třeba počítat s tím, že do té doby, než se Muskovi podaří Twitter oficiálně získat pod jeho kontrolu, nebudou v něm prováděny žádné změny. A co byste chtěli v Twitteru nového vidět vy?