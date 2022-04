Apple spolupracuje na vývoji čipu M2 se Samsungem

To, že Apple již delší dobu pracuje na čipech M2, kterými osadí své budoucí jablečné počítače, je zcela jisté. Napovídá tomu mimo jiné fakt, že současná rodina čipů M1 je tady s námi již zhruba rok a půl, navíc k tomu jsou již k dispozici celkově čtyři varianty tohoto čipu – kromě klasického M1 také M1 Pro, M1 Max a vrcholný čip M1 Ultra. Vůbec první čip M2 by se měl již zanedlouho objevit v útrobách nastávajícího MacBooku Air, popřípadě také v novém 13″ MacBooku Pro či aktualizovaném Macu mini.

Před několika měsíci se objevila informace o tom, že Apple na svých čipech Apple Silicon spolupracuje se svým přímým konkurentem, a to se společností Samsung. Konkrétně je spolupráce vedena s dceřinou společností Samsung Electro-Mechanics, která působí v oblasti výroby elektronických součástek. Tato zmíněná společnost Applu aktuálně dodává takzvaný flip chip ball grid array (FC-BGA), což je deska s plošnými spoji, která slouží k propojení samotného polovodičového čipu se substrátem, tedy se speciální vrstvou, na které se nachází samotný čip. V současné chvíli dodává Samsung FC-BGA k čipům M1 a podle dostupných informací z portálu ET News by tyto dodávky zmíněné součástky měly pokračovat i u budoucích čipů M2. Letos by veškeré práce Samsungu na FC-BGA pro čipy M2 měly skončit.

Veškeré čipy, které Apple ve svých zařízeních využívá, jsou samozřejmě exkluzivně vyráběny v tchajwanské společnosti TSMC. Je ale nutné zmínit, že čipy (nejen) od Applu jsou složeny z několika součástí, které dodávají různé společnosti. Například čipové desky dodávají společnosti Ibiden a Unimicron, což znamená, že Apple musí i nadále určitým způsobem koordinovat dodávky jednotlivých součástek od několika různých dodavatelů. Nelze tedy říct, že výroba čipů Apple Silicon je závislá pouze na společnosti TSMC. Pokud totiž tzv. „vypadne“ jeden z dodavatelů potřebných součástek, tak společnost TSMC čip nemůže dokončit. Pořád se ale samozřejmě jedná o menší utrpení než v případě procesorů Intel, u kterých byly dodávky velmi problematické a ve finále se jednalo o jeden z hlavních důvodů, proč Apple začal před pár lety stavět vývoj čipů Apple Silicon na první místo.