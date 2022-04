Vyzkoušejte si virtuální horolezení v herní novince na iOS

Do virtuální podoby lze očividně převést naprosto jakékoliv sportovní vyžití. Kromě obligátního fotbalu, hokeje, či basketbalu se čas od času objeví videohra, která zpracovává sport, jež byste kvůli jeho ne tak velké popularitě ve videoherní podobě úplně nečekali. Jedním z takových je určitě i horolezení. Na digitální šplhání je přitom specialistou vývojář Ben Dressler. Jako horolezec ho v roce 2016 napadala myšlenka vývoje hry, která by přinesla krásy sportování v krásném přírodním prostředí na malé obrazovky stylem podobným tomu, jež používá například kouzelné Alto’s Adventure. Kvůli pandemii koronaviru ovšem práce na projektu probíhaly velmi pomalu. Nyní se ale konečně můžete sami vydat šplhat po horách v právě vydaném Crux: The Great Outdoors.

Dressler sám zvládl během let vydat jednoduše pojatou verzi své hry jako Crux: A Climbing Game. Nově vydaný projekt ale konečně vypadá tak, jak si ho před lety představoval. Ve hře si budete muset pečlivě plánovat cestu po sérii různých úchytů tak, aby vám nedošla vaše síla a k cíli se dostali co nejefektivněji. Přestože tak jde o sportovní hru, Crux můžete směle zařadit i do žánru logických hříček. Prim tu hraje plánování, k němuž vám Dressler nabízí sérii krásných panoramat. Hru si můžete zdarma stáhnout z App Storu.