Nejbezpečnější software pro změnu polohy – Recenze WooTechy iMoveGo pro iOS a Android

V posledních týdnech jsme věnovali pozornost pokročilému softwaru pro změnu polohy iMoveGo od WooTechy, který jsme otestovali v hned několika aplikacích včetně populární hry Pokémon GO. Pojďme si tedy na tuto aplikaci společně posvítit a ukázat, v čem může být prospěšná a jak vám umožní digitálně procestovat svět, aniž byste opustili domov.

Proč je dobré měnit lokaci?

Samozřejmě se nabízí otázka, proč vlastně lokaci měnit. Ať už hrajete AR hry jako Pokémon GO, vždy jste omezeni tím, že se můžete pohybovat zhruba jen po okolí. Bohužel většina vzácných Pokémónů se nachází na speciálních lokacích a nelze je tedy odchytit bez nákladného cestování prakticky po celém světě. V tomto ohledu přijde vhod software pro změnu polohy, který takto dokáže Pokémon GO obejít a umožní vám hrát Pokémon GO z domova.

Mimo hry Pokémon GO, bychom našli hned několik důvodů, proč si změnit lokaci vašeho mobilního zařízení. Mezi ty se může zařadit například:

Ochrana soukromí – Spousta aplikací sleduje pohyb uživatele, což může být bezpečnostním rizikem. Na stejném principu funguje třeba nativní Najít, ale také sociální sítě, seznamovací aplikace a další, které se snaží získat informace o vaší fyzické lokaci.

Spousta aplikací sleduje pohyb uživatele, což může být bezpečnostním rizikem. Na stejném principu funguje třeba nativní Najít, ale také sociální sítě, seznamovací aplikace a další, které se snaží získat informace o vaší fyzické lokaci. Nachytejte přátele – Z vašich přátel si tak můžete parádně vystřelit a předstírat, že jste najednou odcestovali do exotických lokací. Přátelé vás tam mohou poté vidět například na Snapchatu, v Najít nebo na Teleframu, zatímco vy ale ve skutečnosti odpočíváte doma. Zároveň se tak lze jednoduše skrýt.

– Z vašich přátel si tak můžete parádně vystřelit a předstírat, že jste najednou odcestovali do exotických lokací. Přátelé vás tam mohou poté vidět například na Snapchatu, v Najít nebo na Teleframu, zatímco vy ale ve skutečnosti odpočíváte doma. Zároveň se tak lze jednoduše skrýt. Podpora zabezpečení – Kyberšikana je bohužel stále rozšířenější. Použití softwaru pro změnu lokace může některým lidem zajistit bezpečí, jelikož se ostatní nedostanou k jeho skutečné poloze.

Kyberšikana je bohužel stále rozšířenější. Použití softwaru pro změnu lokace může některým lidem zajistit bezpečí, jelikož se ostatní nedostanou k jeho skutečné poloze. Eliminace geofencingu – Program iMoveGo tak zároveň dokáže předcházet případům geofencingu, které fungují na tom, že znají vaši přesnou polohu. Celkově tento bod souvisí s předchozími poznatky – opět tak aplikacím odepíráme přístup k našim datům o poloze, respektive nahrazujeme je daty falešnými.

Nejlepší měnič polohy – WooTechy iMoveGo

S pomocí profesionálního programu pro změnu polohy od WooTechy nám iMoveGo umožňuje se prakticky teleportovat kamkoliv na zemi, a to během několika málo kliknutí. Samozřejmě tohle řešení funguje v rámci všech appek, které si na poloze zakládají. Mezi ty můžeme zařadit již zmiňovanou službu Najít nebo programy jako Snapchat, Life360, WhatsApp, Pokémon GO a řadu dalších. Jelikož navíc program běží v rámci počítače a ne na samotném telefonu, je prakticky nemožné jej detekovat.

V tomto ohledu má iMoveGo obrovskou výhodu. Konkurenční aplikace totiž častokrát vyžadují jailbreak iPhonu či root u telefonu s Androidem. V tomto případě naštěstí nic takového jako jailbreak či root nepotřebujeme. Vše se dá vyřešit v rámci softwaru rychle, spolehlivě, bezpečně a bez rizika odhalení.

Aplikace pro změnu lokace iPhonu a Androidu iMoveGo používá tyto funkce:

Simulace GPS pohybu

S pomocí iMoveGo lze nasimulovat GPS pohyb po předem vytyčené trase. Samozřejmě lze se lze s aplikací „teleportovat“ prakticky okamžitě, ale poměrně důležitá je i možnost pohybu po okolí. Nastavuje se také rychlost samotného pohybu. Tato funkce tak chrání hráče her jako Pokémon GO před zabanováním či jiným postihem.

GPS Joystick

Naopak se nabízí i praktický joystick, který lze použít pro ovládání v reálném čase, aniž byste si museli předem vytyčit nějakou trasu. Opět lze toho využít například v Pokémon GO pro ovládání postavy. Jednoduše tak lze navštívit vzácné lokace, posbírat Pokémony a získat tak mnohem více odměn.

Realistický režim

Nadále se, mimo použití fixní rychlosti, nabízí i takzvaný realistický režim (Realistic Mode), který náhodně mění rychlost GPS, díky čemuž je vše celkově mnohem méně nápadnější. V praxi to pak vypadá tak, že například běháme, chodíme nebo jedeme autem.

Další funkce:

Kompatibilita se všemi verzemi iOS & Android (včetně iOS 15 a Android 12)

(včetně iOS 15 a Android 12) Možnost uložení záznamů o pohybech uživatele

o pohybech uživatele Vytvoření seznamu oblíbených míst , kam se pak lze „teleportovat“ jediným kliknutím

, kam se pak lze „teleportovat“ jediným kliknutím Import / Export GPX souboru , ve kterém jsou uloženy oblíbené trasy

, ve kterém jsou uloženy oblíbené trasy Snadné použití a jednoduché uživatelské prostředí

Možnost změny polohy na až 5 iOS zařízeních současně

Jak změnit polohu ve 3 krocích bez jailbreaku:

Pojďme si ještě v rychlosti ukázat, jak vlastně používat iMoveGo na našem zařízení pro změnu lokace:

Krok 1: Je nutné stáhnout iMoveGo na PC a spustit jej. Následně je potřeba propojit zařízení s počítačem prostřednictvím USB kabelu.

Krok 2: Po načtení mapy stačí kliknout na tlačítko Teleport Mode a zadat lokaci či souřadnice, na které se chcete „teleportovat“. Následně už jen stačí volbu potvrdit klepnutím na tlačítko Move.

Krok 3: Pro simulaci GPS pohybu stačí vytvořit a zadat trasu tlačítkem Multi-Spot Mode nebo 2-Spot. Následně volbu opět potvrdíme tlačítkem Move.

Naše lokace se v tomto kroku změní na tu, kterou jsme si v aplikaci vybrali. Pokud bychom chtěli resetovat polohu a vrátit ji na naši normální, stačí náš telefon či tablet restartova.

Cena iMoveGO (pro Windows i macOS)

Aplikaci iMoveGO si lze pořídit ve třech plánech. Konkrétně se jedná o:

Měsíční předplatné za 9,95 $

Čtvrtletní předplatné za 19,95 $ (6,66 $ za měsíc)

Doživotní předplatné za 59,95 $ (zaplatíte jednou a máte aplikace navždy)

Pochopitelně největší smysl dává doživotní předplatné, které přijde vhod především dlouhodobým hráčům Pokémon GO a dalších AR her, stejně tak i lidem, kteří chtějí chránit své soukromí na sociálních sítích a v seznamovacích aplikacích.

WooTechy zároveň nabízí i bezplatnou zkušební verzi, ve které se můžete seznámit s jednotlivými funkcemi a případně se rozhodnout, zdali si software vlastně pořídíte.

Shrnutí

Aplikace, které si zakládají na lokaci uživatele, jako například Pokémon GO, staví před člověka velice těžké výzvy, které si vyžádají spoustu energie a zdrojů. Je proto podstatně jednodušší použít funkční software pro změnu polohy, v čemž má iMoveGo od WooTechy zkrátka jasně navrch.

Pokud chcete větší soukromí na sociálních sítích, případně se chcete vyhnout sledování vaší polohy ze strany přátel či rodiny, pak se iMoveGo jeví jako parádní řešení. Jedná se o velice jednoduchý software s řadou možností, které lze využít jak ve hrách, tak i v aplikacích.

Můžete jednoduše začít stažením bezplatné zkušební verze, kde si už jen stačí vyzkoušet, zdali je iMoveGo vhodným řešením pro vaše potřeby. Následně se pole toho můžete rozhodnout o pořízení softwaru.