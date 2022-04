Jak opravit nefunkční vyhledávání na HBO Max u Apple TV

Když HBO před pár týdny v Česku a na Slovensku přetransformovalo své HBO Go na HBO Max, zcela upřímně mě to potěšilo. Nikoliv však jen kvůli obsahu či ceně, ale i kvůli aplikaci pro Apple TV, jelikož ta byla v případě HBO Go zcela otevřeně řečeno předpotopní. To HBO Max je na Apple TV zcela jiná káva byť mi přijde, že se svou plynulostí stále nemůže rovnat Netflixu, je její používání vskutku příjemné. Tedy až do chvíle, dokud v ní nenarazíte na problém.

O víkendu jsem se chtěl podívat na jeden film, o kterém jsem si byl 100% jistý, že na HBO Max je. Když jsem jej však začal v tvOS aplikaci vyhledávat, ani při zadání přesného názvu se mi nepodařil najít a nezvládl jsem ho dohledat dokonce ani procházením kategorie, ve které měl být. Vyzkoušel jsem proto i pár dalších filmů, o kterých jsem věděl, že na 100 % ve službě jsou, a výsledek byl k mému překvapení naprosto stejný. Svůj účet jsem přitom nikterak neupravoval a co víc – v minulosti jsem se na něm již na tyto filmy díval (či je měl zapnuté jen pro podkres domácnosti). Nedalo mi to a zkusil jsem změnit účet z mého na jiný již vytvořený, abych zjistil, zda není obsah z nějakého záhadného důvodu blokován jen mě. Nic takového se však nekonalo – obsah nebyl dostupný nikde. To však platilo bohužel jen pro Apple TV, jelikož při hledání daného obsahu na webu jsem úspěšný byl.

Aplikaci v tvOS jsem se pokusil několikrát přeinstalovat, televizi jsem restartoval, odhlásil jsem se a bůhvíco ještě, ale nepomohlo absolutně nic. Nakonec jsem proto zkusil vytvořit zcela nový profil na HBO účtu v tvOS aplikaci a k mému překvapení právě to pomohlo. Pokud se tedy dostanete do stejné patálie jako já, zkuste si vytvořit další profil, jelikož zablokované vyhledávání tento krok pravděpodobně stejně jako v mém případě dokáže odblokovat.