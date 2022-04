Gurman: Práce na čipu M3 jsou v plném proudu, dorazí možná už příští rok

Vývoj čipů řady M využívaných v současnosti jak v Macích, tak iPadech začíná nabírat na čím dál větších obrátkách. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje sahají dle všeho až do samotného Applu. Ty tentokrát vynesly, že v současnosti probíhají intenzivní práce na třetí generaci “emkového” čipu, který by rád představil snad už koncem příštího roku.

Jaké přesně specifikace bude čip M3 a jeho vyšší iterace mít není v současnosti bohužel jasné, ale vzhledem k tomu, že hlavní dodavatel Applu v posledních týdnech intenzivně informuje o tom, že by měl být schopný co nevidět spustit 3nm výrobní proces čipů, díky kterému bychom se měli dočkat oproti nynějším 5nm verzím M1 a jeho vyšších iterací navýšení výkonu díky vyššímu počtu tranzistorů na stejné ploše, jakou potřebuje čipset nyní, a to při snížení energetické náročnosti. Jen na pokročilejší výrobní proces však Apple spoléhat prakticky 100% nebude. Dá se očekávat, že krom něj nasadí i vyšší počet jader CPU a GPU. Zajímá-li vás pak to, jaký stroj by měl M3 jako první dostat, jednat by se mělo o nový iMac. Zda se bude jednat o 24″, nebo o větší verzi, o které se v minulosti spekulovalo je nicméně nejasné.

Vzhledem k tomu, že se v současnosti čile hovoří i blížících se čipech M2 pro letošek a nyní slyšíme už o M3 pro rok příští, nedá se vyloučit, že se Apple chystá najet u Maců a iPadů na stejnou představovací strategii jako u iPhonů a díky možnosti vydávat každý rok nový procesor je taktéž každý rok představovat v nové generaci. Vše ale samozřejmě ukážou až nadcházející měsíce a roky, jelikož v současnosti známe oficiálně jen jednu generaci čipu Apple Silicon.